Durante la pandemia se alfabetizaron 250 mil personas en México: SEP

En México, durante la pandemia de Covid-19, se logró la alfabetización de 250 mil personas adultas que vivían sin saber leer ni escribir, dio a conocer la secretaria de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, indicó que durante el presente período de inscripciones que concluye al finalizar este mes, se tiene registro de 225 mil mexicanas y mexicanos inscritos al programa de alfabetización del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

Tras encabezar la primera reunión del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, expuso que, a pesar de la emergencia sanitaria por coronavirus no se frenó la tarea de combatir el rezago educativo, pues se mantuvieron las clases para la generación de adultos mayores por parte de docentes del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

“A lo largo del tiempo la Secretaría de Educación Pública ha tenido la prioridad por llegar a todos los rincones del país, desde las zonas urbanas hasta las zonas rurales y, por qué no, a las comunidades indígenas (…) A pesar de la pandemia y todo lo que se ha vivido en México y a nivel internacional, el INEA no ha dejado de trabajar (…) Por ello, actualmente se ha logrado, el que puedan terminar sus estudios más de 255 mil compañeros a nivel nacional. Todos nuestros compañeros que no saben leer ni escribir y que no han terminado su educación, yo creo que es un buen logro y esos más de 255 mil son gracias a ustedes delegados del INEA (…) Pero también quiero decirles que se han inscrito hasta ahorita, y todavía no termina la parte de octubre, más de 225 mil”, afirmó la funcionaria federal.

Agregó que esta es una muestra de su deseo de aprender, de avance personal y cultural, por ello, se busca continuar con un trabajo en beneficio de las personas más necesitadas, mediante la coordinación de entes estatales y federales.

Gómez Álvarez destacó que este Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación se da en el marco de los 100 años de servicio de la SEP, los 40 años del INEA y los 50 años del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Y es que de acuerdo con cifras que fueron presentadas durante dicho evento, en el país existe un rezago educativo de 28 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o que no terminaron su educación primaria.

En este contexto, la titular de la SEP señaló que todo lo que se derive de estos trabajos será entregado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como una propuesta que permita abatir el analfabetismo en el país, por lo que, reconoció que está es la primera ocasión que se emprende una cruzada nacional por la alfabetización en la que se involucran autoridades de diversos niveles e instituciones públicas que van desde la propia SEP, hasta universidades e institutos.

Es por ello, que aseveró que se pretende cumplir con la instrucción del ejecutivo federal para que la educación se apegue a cuatro ejes que son: formación de los maestros; construcción de contenidos, planes y programas adecuados; infraestructura escolar, y finalmente, el programa de becas.

Para concluir, subrayó que es prioridad del actual gobierno de la república favorecer a las comunidades más pobres y elevar la calidad educativa del país.

