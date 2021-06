Dragados deben ser operados por expertos o afectarán lagunas

Los dragados o desazolves en humedales deben hacerse con la colaboración de expertos en biología u otras profesiones relacionadas con el cuidado de los mismos, de lo contrario, en lugar de lograr un beneficio en estos cuerpos de agua, podrían ser perjudiciales al generar mayor contaminación y exponiendo en mayor medida los mantos freáticos, señaló el profesor investigador del Tecnológico Nacional de México/IT Veracruz, en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos, Luis Alberto Peralta.

“Los procesos de restauración muchas veces no tienen que ver con lo que piensan algunas autoridades para hacer, como es vamos a dragar ya y vamos a quitar toda la vegetación y no, eso se tiene que hacer con estudios y con gente que también sea especializada y que vea hasta dónde si puedes tú hacer un dragado o no (…) Porque no es nada más hacer el dragado o desazolvamiento como dicen: quitemos todo esto y hagamos como corredores, están moviendo de lugar los contaminantes y además están exponiendo más el manto freático y más se va a contaminar”.

El especialista en humedales interdunarios mencionó que este tipo de labores deben ser acordadas por las autoridades encargadas del bienestar y mantenimiento del sistema lagunar de cada localidad y tomarlo con la debida seriedad, puesto que muchas de estas ciénegas están en estado crítico.

Asimismo, con académicos, investigadores y las comunidades deben estar al pendiente de estas labores y comprometidas con el saneamiento y cuidado de las lagunas puesto que es parte del equilibrio del hábitat de los seres vivos, incluida la humanidad.

Te puede interesar:

“Esto es mucho más complejo de lo que parecería y las decisiones deben ser tomadas y consensuadas entre autoridades, la gente, es decir, los que vivimos en esta zona, la academia, para que podamos ver qué decisiones podemos tomar en lo que se llama: decisiones de manejo basadas en la naturaleza o en los ecosistemas”.

El profesor investigador reveló que de acuerdo a estudios el sistema lagunar está interconectado y lo que le pase a la superficie de las lagunas, les pasa a los humedales como Tembladeras y le afecta al manglar y éste al sistema arrecifal y así sucesivamente.

En este sentido, recordó que el agua y los ecosistemas no tienen una división política, pues estos fluyen mediante ecosistemas de suelo, arena y tienen un curso que, desafortunadamente muchas autoridades pretenden apropiarse, por ello, las soluciones deberían responder al trabajo conjunto de todas las partes para solucionar de manera efectiva el problema de contaminación, escasez y preservación.

Dragados deben ser operados por expertos, de lo contrario, afectarán lagunas

El doctor Luis Alberto Peralta resaltó que una manera de contribuir al bienestar de estos sitios es sembrando especies arborícolas endémicas de las respectivas regiones en donde se encuentran, considerando un período cercano a las lluvias para garantizar su conservación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.