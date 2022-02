Dos menores con cáncer han muerto este año en Veracruz: AMANC

En lo que va del 2022, se ha registrado la muerte de dos niños con cáncer por diversas causas, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Susana Lara García.

“Este año llevamos dos decesos, ahora si son complicaciones que traen de la enfermedad, no sabemos que está pasando y que tipo de medicamentos también si son los adecuados, con todo esto que han cambiado, pues las farmacéuticas no son las mismas y ellos están importando medicamentos que no sabemos su origen”.

“Se supone que deben de traer un certificado de origen, una de las jovencitas que falleció venía con un buen tratamiento, desgraciadamente los pronósticos no son alentadores y llegan con etapas muy tardías que verdaderamente, aunque ellos hagan la lucha y les pongas sus quimioterapias en tiempo y forma, pues no suelen salir adelante”, comentó.

De ahí la importancia que exista una concientización de que los padres vigilen a sus hijos, para que lleguen en un momento en que el cáncer se pueda vencer.

Resaltó que la tasa de sobrevivencia en México, es de un 56 por ciento, cuando un país de primer mundo es del 80 por ciento.

Es decir, no hay información oportuna para los padres de familia y el sector salud, tiene que trabajar mucho en la promoción de la enfermedad, para bajar los casos, sobre todo que los padres de familia, conozcan sobre los síntomas del cáncer.

“Por ejemplo si un niño presenta luz en los ojos, una luz que cuando tomas una foto vez un flachazo blanco, se ve un punto blanco es una retinoblastoma, o también que el niño tenga dolores de cabeza, fiebres contantes, dolor de cuerpo, baja de peso, hinchazón del estómago, moretones en el cuerpo, dolores de piernas, al tener dos o tres síntomas extraños, deben de acudir a su centro de salud más cercano para que sean canalizados”, comentó.

La entrevistada aseguró que los únicos que realizan estos análisis de manera gratuita en el sector salud, son los hospitales del tercer nivel, como la Torre Pediátrica en Veracruz, y los Hospitales de Coatzacoalcos, Río Blanco, Xalapa y Poza Rica.

Resulta lamentable que cada día lleguen más niños con este tipo de síntomas, sobre todo de leucemia linfoblástica aguda, siendo el estado de Veracruz, el primer lugar en casos de este tipo de cáncer.

Mientras que, en un segundo lugar se encuentran los linfomas y también existen los tumores que se pueden presentar en el cuerpo, huesos o en el ojo o riñón.

