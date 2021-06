Donaré mi salario íntegro a las familias vulnerables: “Gume” Hidalgo

“Gume” Hidalgo Gómez, candidato a la diputación local por el Distrito 14 de Veracruz, fue entrevistado en las instalaciones de El Dictamen

De ser favorecido por el voto de los veracruzanos el próximo 6 de junio, Gumersindo Hidalgo Gómez, más conocido como “Gume”, candidato a la diputación local por el distrito 14 de Veracruz, abanderado por el partido “Unidad Ciudadana”, buscará implementar una política productiva para todos desde el Congreso local.

A sus 60 años de edad, Gumersindo Hidalgo Gómez dijo tener la energía necesaria para servirle a los veracruzanos y ser un servidor público confiable que no busca obtener un sueldo para vivir. Por ello, retó al resto de los candidatos a diputados locales a renunciar a su salario, en caso de resultar vencedores en la próxima contienda electoral.

Detalló que el distrito 14 de Veracruz está sumamente olvidado y la ciudadanía vive en condiciones muy deplorable.

“Yo voy a donar mi salario íntegro en especie a la ciudadanía, para mejorar su calidad de vida, yo voy a hacer obsequios a la ciudadanía para que aprenda a trabajar y tenga con que mantener a sus familias, sino da el salario que gana un diputado, porque no sé cuánto gana un diputado, lo pongo de mi bolsa”, comentó.

“Yo no sé porque los políticos o los servidores públicos que deben de atender este tipo de problemas no lo hacen, yo no sé porque la política se ha vuelto tan tristemente desagradable, los políticos algunos digo no todos si han sido muy desobligados, no se han preocupado por ejercer bien sus funciones”, comentó.

Destacó que el agua potable no se puede mencionar, porque no existe, así como los parques, que son montes, por lo descuidados que están.

“Es una obligación para el servidor público permitir que la gente viva así”, comentó.

Hidalgo Gómez es 100 por ciento veracruzano, empresario del transporte, escuelas y talleres industriales.

“Soy un empresario veracruzano que pienso hacer de la política una empresa productiva, más bien, ya no será política, sino servir a la ciudadanía”, comentó.

Agregó: “Estoy persiguiendo un sueño, para mí es un sueño, ser diputado local por el distrito 14 de Veracruz”.

Se comprometió a transformar el distrito 14 de Veracruz, abanderado por el partido “Unidad Ciudadana”, que es de nueva creación y que, por ello, no tiene compromisos con nadie.

“Será el mejor distrito que haya en Veracruz y la verdad yo no quiero tener compromisos con ningún político, yo voy a navegar en el mundo de la política solo para servir a la ciudadanía y siempre la ciudadanía va a encontrar una mano amiga en Gumersindo Hidalgo Gómez, que les va a ayudar y preparar, se los digo con el corazón en la mano”, comentó.

Destacó que el día de hoy, su familia está conformada de su esposa e hijos, pero a partir de que gane la contienda su familia será su esposa, hijos y el distrito 14 de la ciudad de Veracruz.

Hidalgo Gómez aseguró que todos los ciudadanos que tengan inquietudes políticas o que quieran ejercer un cargo público deben de hacerlo de forma gratuita, no deben de tener como objetivo ganar un salario, porque servir a la ciudadanía de Veracruz es un honor, entonces porque se les tiene que pagar.

Lamentó que el destino de un distrito lo lleve una persona peleonera, insegura, déspota y sin buenos sentimientos hacia la gente.

“Yo estoy preocupado por ganar, porque si no gano yo, pues va a ganar alguno que está contendiendo en mi contra y la verdad, algunos no les veo, como ciudadano que estén interesados en servir, sino en obtener el puesto público y percibir el salario y las prestaciones que el puesto público les otorga, yo no voy a vivir de mi salario, yo ya tengo de qué vivir, yo soy un empresario fuerte y ya tengo de qué vivir”, comentó.

Por ello, aseguró que una de sus iniciativas será que los diputados locales no cobren un salario y que su desempeño sea por convicción personal.

