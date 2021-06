Don Ciro Herrera lleva cuatro reclamando su pensión al IMSS

Ciro Herrera García, habitante de la localidad de Tlalixcoyan, denunció que, tras cuatro años intentar solicitar su pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no ha sido posible debido a que empleados de dicha institución de salud argumenta que no cuenta con la cantidad de semanas cotizadas requeridas, por lo cual, no tiene derecho.

Explicó que en el año 2017 cumplió 60 años y fue a tramitar su pensión en la clínica N° 63 del municipio Tierra Blanca, sede que le corresponde, en donde personal le indicó que debería esperan un período de 40 días para la corrección de datos, posterior a esa fecha, regresó para saber qué pasaba y le dieron margas y, tras varias vueltas, finalmente, le dan a conocer que no alcanzaba las semanas cotizadas que se requerían para pensionarse.

“Cuando yo soy de la ley del 73 que con 500 semanas tengo mi pensión, entonces ya me han hecho dar muchas vueltas y ya el 7 de septiembre voy a cumplir cuatro años de andar para allá y para acá, lo cual me he gastado mucho dinero, todos mis ahorros se han ido ahí y no me la han dado”.

Don Ciro asegura que cuenta con toda la documentación que avala el número de semanas cotizadas, su hoja rosa, entre otros más, además, ha recurrido a otras sedes con la situada en la ciudad de Cosamaloapan y le dan los mismos argumentos.

“Me hicieron lo mismo, me dicen que no soy de la Ley del 73, otros me dicen que no tengo semanas cotizadas, cuando yo aquí con los documentos que ellos mismos me dieron, aquí tengo las semanas cotizadas. No se vale que me hagan eso”.

El afectado se dijo molesto por esta situación, pues él es de oficio campesino y todos los años que trabajó realizó sus aportaciones en tiempo y forma; aunado a ello, señaló que cuando su esposa se enfermó de cáncer el IMSS le negó atención.

Asimismo, expuso que tiene conocimiento de que no es la única persona que atraviesa este tipo de problemática y mucha gente ha recibido ese trato, el cual considera discriminatorio por parte de la oficina de pensiones del instituto.

En este tenor, hizo un llamado al presidente de la república para que se investigue este tipo de asuntos que afecta a los sectores más necesitados, pues con tanta vuelta ya lleva gastado una buena cantidad de recursos económicos.

Así también, indicó que ya recurrió a la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que lo atendieron y el pasado domingo casi a las 9:00 pm, una empleada del IMSS le llamó para darle el mismo argumento.

“Pues tendré que ir a ver hasta allá al presidente (…) Sí, hasta México y hay muchas personas que están iguales y ya me dijeron que me van a tener que acompañar para que esto se lleve a cabo porque parece ser que los que estamos abajo, no hay ley para nosotros, no hay quien nos atienda”.

Finalmente, aseguró querer resolver de manera pacífica esta situación, de lo contrario, tomará otras acciones.

