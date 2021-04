Docentes celebran agilidad en último día de vacunación contra el Covid-19

Docentes de las sedes de Xalapa y Boca del Río que asistieron a la jornada de vacunación contra el Covid-19 coincidieron en que el proceso para quienes asistieron este sábado 24 de abril del año en curso fue mucho más ágil que al personal académico que les tocó en días pasados y destacaron la gran organización del personal de sanidad de la Secretaría de Marina quien este último día aplicó la dosis CanSino.

Al respecto, el profesor educación física del nivel preescolar, Eli Teahulos Torres, quien arribó al WTC en el municipio boqueño, se dijo muy satisfecho por las atenciones recibidas, pues consideró que el proceso fue más rápido, con buenas indicaciones e información por parte de las brigadas a cargo.

Asimismo, reconoció que existe cierta inquietud ante el posible retorno escolar presencial, debido a que los infantes no estarán vacunados, aunado a que se deben tener las condiciones adecuadas para evitar que los mismos objetos o material escolar sean agentes propagadores de contagios.

“Es un tema que sí requiere ser bien analizado antes de aventarnos al ruedo (…) Es un tema delicado desde mi punto de vista (…) es inquietud porque, por ejemplo, soy docente, estoy vacunado, tengo hijos, tengo un bebé que viene en camino, entonces, ellos no lo están, entonces yo me llevo incrustado el virus y voy a repartirlo en casa (…) llevo ahí la ropa, el material, los zapatos, en fin, porque no sabemos exactamente cuál es el medio de contagio. Lo puedo llevar en la ropa y voy y lo reparto en casa, entonces imagínese, o sea, sí me protege (la vacuna) a mí en lo personal, pero en casa, mis hijos, mi pareja, mi bebé no. Hay que analizarlo”.

Por su parte, el maestro de primaria, Francisco Tapia, quien estuvo en la sede de la USBI en la ciudad de Xalapa, manifestó sentirse contento y tranquilo ante este proceso, el cual, asegura le proporcionará protección para un posible regreso presencial a las aulas, mientras tanto, esperará indicaciones por parte de las autoridades del ramo para tomar las medidas necesarias.

“No hay casi maestros. Yo pase muy rápido. Llegué y no había fila y desde que me formé hasta que me vacunaron a lo mucho tardé 10 minutos. Hay mucho personal apoyando que te ofrecen agua y galletas”.

Así también, señaló que parte de las indicaciones que les dieron es no asolearse las próximas 72 horas, no ingerir alcohol durante siete días; en caso de que se presente un cuadro de fiebre, habrá que darse un baño con agua tibia o fría; si hay dolor o malestar deberán tomar paracetamol.

Finalmente, mencionó que es importante seguirse cuidando y no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias, esperando a que el resto de la población vaya siendo inmunizada en el menor tiempo posible.

