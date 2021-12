Disponibles, más de 500 plazas laborales en restaurantes de la conurbación

A la fecha, siguen vacantes entre 500 a 600 plazas laborales en los diversos restaurantes ubicados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para diversas áreas y categorías, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Veracruz, Marcel Van Eyck.

Comentó que, pese a que, el organismo empresarial ha estado haciendo promoción de estos puestos disponibles, no ha habido respuesta positiva de parte de la población desempleada.

“Es preocupante, porque hemos tenido muy poca respuesta, aunque sí estamos promoviendo mucho esta gran bolsa de vacantes que tenemos en la cámara. Yo les garantizo que, solamente para los afiliados de Canirac tenemos más de 500-600 vacantes disponibles hoy en día para cualquier persona que quiera trabajar”.

Añadió que, no importa si las personas no tienen experiencia, pues de ser así, cada empresa dará la capacitación correspondiente, pero sí se requiere de una gran cantidad de recurso humano que pueda desempeñar los diferentes puestos que ofertan.

Van Eyck explicó que, de continuar así, para inicios del próximo año realizarían una feria de empleo con los diversos negocios locales para captar personal, pues esta cantidad de vacantes son únicamente de negocios adheridos a Canirac, por lo que es probable que la cantidad de plazas de trabajo lleguen a las mil.

El líder empresarial dijo desconocer el motivo del desinterés por ocupar alguno de estos cargos, aunque reconoció que, a más de un año y nueve meses del confinamiento por la pandemia por covid-19, pudo haber desmotivado a muchas personas a salir de casa a trabajar.

“Quizá necesitamos un coaching para motivarnos otra vez, para levantarnos, para empezar a trabajar porque si no, la economía no se va a recuperar si nosotros no queremos trabajar. Nosotros como empresarios trabajamos entre 14 a 16 horas al día, todos los días”.

Asimismo, el presidente de Canirac señaló que los salarios varían dependiendo las funciones y horarios y estas van desde el mínimo marcado, con propinas y correspondiente a esta zona hasta los correspondientes a cargos de mayor responsabilidad.

Disponibles, más de 500 plazas laborales en restaurantes de la conurbación

“Van desde mil 500, 2 mil, hasta más por semana, lo que sí es que hay muchas oportunidades que nuestros empresarios estamos dispuestos a poder pagar para una persona que de verdad sí quiere trabajar”.

Por su parte, indicó que actualmente trabajan con 60% del personal, sin embargo, son personas muy comprometidas y dispuestas y confían en que con esta cantidad de elementos sacarán de manera exitosa la atención para los festejos decembrinos que se aproximan.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.