Disminuyen los traslados de pacientes críticos con covid-19 en Veracruz y Boca del Río 

Pese al incremento de los casos de covid-19, el cuerpo de Bomberos Conurbados, no reporta un incremento en la solicitud de traslado por ambulancia de personas en estado de gravedad, únicamente se realiza uno cada cuatro días, desde finales del pasado mes de mayo, dijo el presidente del patronato, Antonio Chedraui Bolado.

El entrevistado aseguró que muchos de los traslados en ambulancia que se solicitan, se deben a cuestiones nerviosas o patológicas de los pacientes.

“Tenemos algunos temas de problemas respiratorios, pero muchos no son necesariamente asociados con el covid-19, hay temas nerviosos o por otras patologías, pero covid en cuanto atención por traslado a hospitales es baja, a lo mejor uno cada cuatro días”, comentó.

Este mínimo de casos de personas que presentan síntomas de covid-19, son de personas adultas, es decir, mayores de 55 y 60 años.

Destacó que comparado con el 2020, los casos son mínimos, ya que, durante los meses de septiembre y octubre, así como enero del 2021,

Detalló que las personas ya no van en estado de gravedad, solo presentan un cuadro de gripa.

Al año los bomberos conurbados brindan alrededor de mil 700 servicios, de los cuales entre 700 y 800 tienen que ver con traslados en ambulancias, unos 200 que son en conjunto bomberos con ambulancias y el resto solo de bomberos.

“La semana pasada me reportaban que el hospital regional estaba llena el área covid, porque se volvió a hacer más pequeña, no es lo que era el área covid de hace un año, o de enero, es decir, todos los hospitales que tenían área covid como los privados de la Beneficiencia Española, y los públicos como el IMSS, Regional, sus áreas se hicieron más pequeñas, el centro de raquetas se cerró y entonces si algunos están saturados porque el área de covid, es más pequeña, la mayoría de gente no está entubada, la que está hospitalizada está con alto flujo de oxígeno y el tratamiento”, comentó.

Agregó que “lo que sigue muy fuerte es el tema de las ambulancias, lo que son las atenciones prehospitalarias de pacientes con cuadros patológicos de alguna enfermedad y los accidentes de moto que siempre hemos platicado durante muchos años”, concluyó.

