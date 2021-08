Disminuye el robo de ganado en ejidos de Veracruz

En lo que va del año, se ha registrado una baja considerable en el robo de ganado, dijo José Vicente Ramírez Martínez, director de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Veracruz.

“Ha disminuido ya no tenemos noticias de abigeato como en otros municipios aledaños, en este caso aquí no ha sido tan recurrente en lo que va del año, no hemos tenido reportes de abigeato este año”, comentó.

Destacó que los reportes de robo de ganado eran esporádicos y citó como ejemplo que en un ejido amanecían descuartizados porque ese era el tipo de abigeato, mataban las reses ahí y se llevaban tres o cuatro animales, hasta los más importantes como el semental o las mejores vacas”, comentó.

José Vicente Ramírez Martínez, director de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Veracruz. Foto: Javier Tello

Ese era el “modus operandi” de las bandas delictivas que se dedican a este tipo de delitos.

Dichos ilícitos han disminuido por la vigilancia que se ha incrementado por parte de la policía en la zona rural.

Las zonas consideradas como focos rojos eran Santa Fe, Vargas, Cabo Verde, entre otros.

“Hoy ya no hay reportes hasta ahorita”, concluyó.

