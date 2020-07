Diputados federales infectados de Covid suman 21. Pero se desconoce el número real de legisladores que están contagiados.

Aumentan los casos de coronavirus en la Cámara de Diputados, donde ya suman 21 casos de legisladores federales, que han dado positivo a la prueba, incluso después de haber acudido a la sesión extraordinaria, para la aprobación de las leyes del Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Valenzuela González, aseguró que lamentablemente los casos de covid-19, entre los legisladores federales, va en aumento, debido a que un gran porcentaje no asistió a realizarse la prueba.

“Es un número que va al alza, el corte que teníamos era de 17 diputados, hasta antes de que tuviéramos la sesión, desafortunadamente ha aumentado y hasta finales de la semana pasada, ya eran 21 diputados que estaban infectados de covid-19, estamos hablando de todos los partidos”, comentó.

Diputados federales infectados de Covid

Destacó que lamentablemente no todos los diputados federales y su personal, asistieron a realizarse la prueba, y por ello, se desconoce el número real de legisladores federales, que están contagiados.

“Desafortunadamente no fue de carácter obligatorio y digo desafortunadamente porque tuvimos casos de diputados del PAN y Morena, que estando en la sesión, resultaron positivos al día siguiente, entonces lamentablemente no se aplicó de manera obligatoria esta prueba, pero si fue una mayoría de los diputados asistentes, en total asistimos 380 diputados, no se hicieron los 500, quienes se realizaron las pruebas”, comentó.

Explicó que las actividades en la cámara baja, no se han reanudado en su totalidad, únicamente se realizó un periodo extraordinario la semana pasada, para la aprobación de las leyes del Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y otro, que será el próximo 22 de julio, que se realizará la elección de los cuatro consejeros del INE.

Los que ya están trabajando de manera presencial, son los integrantes de la comisión permanente que está integrada por senadores y diputados, que seguirán en funciones cada semana, hasta que inicie el periodo ordinario, el próximo mes de septiembre.

Destacó que las pruebas de covid-19, fueron realizados por el Laboratorio Salud Digna, y los resultados eran entregados en un plazo de 12 horas.

Explicó que si se están implementando las medidas sanitarias, en la Cámara de Diputados, con la sana distancia y el ingreso en bloques de 40 legisladores, para emitir la votación, así como la eliminación de ciertos protocolos de seguridad, para hacer más accesible la circulación.

Calificó como un acto de irresponsabilidad, que algunos legisladores federales, se hayan negado a realizarse dicha prueba, incluso se está solicitando a la presidencia de la cámara, el listado para poderlo difundir a los medios y por lo menos, queden en evidencia.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.