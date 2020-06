Luego de que la Arquidiócesis de Xalapa, alertara a la población sobre un sacerdote falso, identificado como Irving Zamir Contreras Villa, la Diócesis de Veracruz, aseguró que a la fecha no se tienen reportes de un caso similar, en los municipios que abarca, dijo su vocero Víctor Manuel Díaz Mendoza.

“Sí un falso sacerdote, pero yo no podría decir, más lo que dijo Xalapa, aquí no hay nada, no tenemos ningún reporte”, comentó.

El entrevistado aseguró que los fieles católicos de la conurbación Veracruz-Boca del Río, no han reportado a ninguna persona que se esté presentando en algunos municipios, como sacerdote católico, a pesar de que no lo es.

“La gente cuando ve que los templos están cerrados, hay una persona que empieza a ofrecer servicios en las calles, pues se identifica rápido, pero aquí en Veracruz hasta ahorita no”, comentó.

Diócesis de Veracruz alerta sobre sacerdotes falsos

Detalló que en caso de detectar a una persona que esté ofreciendo los servicios de sacerdote en las calles, en plena pandemia, debe ser reportado ante el párroco de la iglesia más cercana, mismo que notificará a la Diócesis de Veracruz, que será la instancia que investigará el hecho y alertará a la feligresía.

