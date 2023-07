El Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, reconoció que ha solicitado a los sacerdotes incrementar la seguridad en las iglesias y parroquias.

El prelado, admitió que se vive un tema complicado en materia de seguridad, en especial con el tema de los robos a las alcancías.

“Si se han registrado robos en parroquias, ahora que estaba de viaje un padre me reportó que entraron y asaltaron, al final de cuentas quizás aquí lo que más nos importa son las personas que es donde tenemos que trabajar mucho por la paz”.

Señaló que entre las recomendaciones para incrementar la seguridad más que el no realizar misas en horarios nocturnos, les ha pedido colocar rejas para impedir que las personas ingresen por la noche o madrugada.

Diócesis de Veracruz ha solicitado incrementar seguridad en iglesias y parroquias

“Que incrementen la seguridad en las parroquias que pongan rejas y lo más que puedan para protegerse al final de cuentas sí estamos viviendo un momento difícil en ese tema (…) Más que las misas tarde, es que incrementen la seguridad en las parroquias que pongan lo que más se pueda rejas y eso para protegerse”.

Briseño Arch, señaló que lo que más padecen en las iglesias y parroquias es de robos a las alcancías, mismos que saben por qué personas son cometidos.

“Son los asaltos en las noches a las alcancías y normalmente sabemos que es gente que se está drogando y anda tan desesperada que no le importa ir a agarrar a una iglesia, un día me encontré en una alcancía no aquí en Veracruz pero si en México un pedazo de dedo, para que se den cuenta la desesperación que tiene un drogadicto”.

