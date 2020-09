Diócesis de Veracruz felicita a EL DICTAMEN por su 122 Aniversario

La Diócesis de Veracruz, encabezada el obispo Carlos Briseño Arch, envió una felicitación a EL DICTAMEN por su 122 Aniversario a través de un documento dirigido a la Presidenta Ejecutiva, la señora Bertha Rosalía Malpica Martínez de Ahued; y su Directora General, Lic. Bertha Rosalía Ahued Malpica.

Víctor Manuel Díaz Mendoza, Coordinador de la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de Veracruz, citó de manera textual lo siguiente:

“Les saludo deseando paz, alegría, salud y armonía entre sus seres queridos y lo hago extensivo a sus colaboradores de tan prestigiado Diario ‘El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional’.

Ciento veintidós años de existencia nos habla de la oportunidad que se ha tenido y la historia lo atestigua para el diálogo, el encuentro y el intercambio entre personas a través de la información y el conocimiento que durante todos estos años ha circulado tan prestigiado diario.

Por la presente, les felicito y pido a Dios les bendiga sobreabundantemente y deseo, como ha proclamado nuestro poeta veracruzano: “y no me tapan la boca por decir lo que siento, lo que pienso y lo que creo, no me tapan la boca por hablar de la dignidad del hombre y el respeto a su persona”, (Turrent).

Díaz Mendoza, agregó que “De nuestra parte felicitamos a El Dictamen, en su 122 Aniversario. Sabemos la trayectoria con la que la familia Malpica ha llevado a cabo durante más de 100 años y que es resultado del prestigioso que llamamos el Decano de la Prensa Nacional. Los felicitamos y pedimos a Dios que sigan adelante en ese servicio de la información a la ciudadanía”, concluyó.

