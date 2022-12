Diócesis de Veracruz emite emotivo mensaje de Navidad

Como ya es una tradición, la Diócesis de Veracruz, a cargo del obispo Carlos Briseño Arch, emitió un emotivo mensaje de Navidad, donde nos invita a no desesperarnos y enfrentar nuestras dificultades, sin olvidar el verdadero sentido de estas fechas.

“La navidad es una fiesta para vivirla con alegría y esperanza para dar gracias a Dios porque ha venido a iluminar nuestras vidas, cegada muchas veces por el egoísmo y desamor, el ser humano vive en tinieblas y obscuridades y por ello es necesaria esta luz especial que los ilumine, en la navidad Dios nos ofrece esta luz, existen muchas obscuridades en las que vivimos, desesperanza, desconsuelo, pobreza, rechazo, sufrimiento, desilusiones, abandono, marginación, ruptura de las relaciones personales, asesinatos, violencia física y verbal y podríamos seguir con una lista interminable de situaciones obscuras en la vida del hombre”, comentó.

Briseño Arch, se refirió a las luces que enciende la sociedad en estas fechas, que nada tiene que ver con las luces de navidad, sino aquellas luces que solo intentan distraer el verdadero significado de estas fechas, y animar el consumo desenfrenado e hipnotizar y dominar a los ciudadanos.

“Pero las luces de nuestra sociedad, hermanos no ilumina en el corazón humano, no le ofrecen la verdadera luz, no le proporcionan la alegría, no le dan sentido profundo a lo que necesitan”, comentó.

Agregó que “en la obscuridad de la noche, una luz resplandeció y el mensajero divino anunció, hoy les ha nacido un salvador, los pastores se alegraron porque por fin brilló la esperanza, Dios creador de cuanto existe se hizo uno de nosotros para liberarnos del pecado y compartirnos su espíritu y hacernos hijos suyos y partícipes de la vida feliz de la vida para siempre, la gente que caminaba en tinieblas puede ser iluminada por la luz del señor Jesús, sobre su vida puede amanecer el señor, su noche se transformará en día, y su tiniebla en claridad, esta luz nueva es la luz del Belén, es la luz del niño Dios, recostado en el pesebre y arropado en los brazos de su madre, en este escenario tan pobre y tan humilde, Dios se hace hombre para darnos lo que realmente necesitamos, Jesús es la luz eterna que disipa nuestras tinieblas y nos regala la luz del nuevo día, y a diferencia de otras luces, estas sí logran iluminar los más íntimo de cada uno de nosotros y nos invita a compartir esa luz que produce paz y alegría con los demás”.

Esa es la razón por la cual muchas familias hacen fiesta y dan regalos, porque estamos viviendo desde esa luz.

Esa es la buena noticia que trae la navidad, pero debemos de estar atentos para recibir esa luz y al igual que los pastores, cumplir cuidando el rebaño.

“Así desde su vida y actividad deben de aprender a percibir esa luz que Dios les quiere trasmitir estos días de navidad”, comentó.

Te puede interesar:

Debemos hacer los que nos toca, a pesar de los problemas, dificultades, sinsabores y de las propias limitaciones de cada uno.

El mensaje es de fe, esperanza y amor, que Dios les envía, aunque todavía sea de noche.

“La noche hermanos no durará para siempre, el día llegará y por ello, no debemos desilusionarnos frente a las dificultades, aprendamos de Jesús, él nació con problemas, lejos de su casa, en un lugar, una posada, fue perseguido, pero viendo más allá, le entró de frente al mundo, para transformarlo, aceptando nacer en un pesebre, el mundo hermanos no es perfecto, tampoco nosotros somos perfectos, pero Dios nos ama y nos hecha la mano para que no dejemos de querer a las personas que hoy a puesto en nuestras vidas, para que las amemos, aunque no sean perfectos, dejémonos impactar por su luz y compartirlas con aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, viviendo ese amor divino, no esperemos a que todo sea ideal para poner nuestra parte, a que seamos perfectos, entrémosle como la Virgen y San José, que confiaron en Dios e hicieron los que les tocaba, dejando que esa luz impactara en su interior e incluso renunciaron a sus propios planes humanos, para seguir los planes divinos y así contribuir a la salvación del mundo”, comentó.

Concluyó que como die el papa Francisco “no tengamos miedo a la imperfección, ni a los conflictos, afrontémoslos de manera constructiva, amando y haciendo el bien”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ