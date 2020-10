Diócesis de Veracruz asegura que medios malinterpretaron palabras del Papa

La Diócesis de Veracruz calificó como noticia falsa las declaraciones del Papa Francisco; quien respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice, dijo el vocero Víctor Manuel Díaz Mendoza.

“La doctrina de la iglesia no cambia, desde la ley natural y desde el principio dice que Dios bendijo la unión del hombre y la mujer. Lo que el papa hablaba y ese video que presentaron o ese video que se está haciendo, es en cuanto la iglesia siempre ha dicho: no le podemos llamar a la unión de personas del mismo sexo, matrimonio. El matrimonio hace referencia siempre a la madre; en ese sentido tampoco las personas del mismo sexo van a procrear; entonces tampoco se les puede llamar padres y la iglesia pide que se les confié la educación pues de algunos niños”, comentó.

“Lo que sí son sus derechos universales humanos que tienen. Alguien puede decirme, bueno dice también el derecho que cada fiel tiene derecho al matrimonio; sí pero dentro de la ley natural. Por eso dice Jesús en el evangelio: dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa”, comentó.

En específico, el papa Francisco se refirió a que se deben respetar los derechos de las parejas homosexuales, para que no queden desprotegidos.

Calificó como noticias falsas las notas periodísticas que citan que el papa Francisco respaldó las uniones civiles entre las personas del mismo sexo dentro del largometraje documental “Francesco”; metraje del director Evgeny Afineevsky, que se estrenó el pasado miércoles, en el Festival de Cine de Roma.

Te puede interesar:

“Es un bulo esa nota que nos presentan por ahí, que el Papa aceptada los matrimonios entre personas del mismo sexo. En primer lugar, lo que el papa ha dicho es nuestro respeto para estas personas y es una cuestión de que se debe de velar la ley civil por sus derechos como personas. Hay que buscar incansablemente como un derecho humano que tenemos todos, entonces creo que en su condición la iglesia no los condena, no los rechaza ni descarta. La iglesia es madre y acoge a todo aquel que, siendo pecador como somos todos nosotros, se arrepiente y se acerca; y al pecador los invita a volver a Dios. Dios acepta a las personas como son y la iglesia como madre también; lo que si no acepta son los desórdenes o aquello que va contra la misma naturaleza de la persona”, concluyó.

Cabe recalcar que las palabras textuales del Santo Padre, expresadas el día de ayer fueron: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios”. Además agregó que se requiere una ley de unió civil para tener legalmente cubiertas a las personas de la comunidad LGBT y permitirles contraer matrimonio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.