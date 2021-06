DIF Boca del Río: adulta mayor víctima de agresión sexual se niega a recibir ayuda

El DIF Municipal de Boca del Río dio a conocer que pese a los diversos intentos del organismo asistencial por brindarle atención y apoyo a la señora Rosita “N” presunta víctima de agresión sexual en la colonia Carranza de esa localidad, ella se ha negado a recibir atención de su parte, señalo el director general de ese sistema de asistencia, Pedro Zamora Diez.

Añadió que, aunque vecinos han pedido la intervención de las autoridades municipales para ayudar a esa persona de la tercera edad quien ha denunciado ser víctima de agresiones físicas y sexuales hasta en dos ocasiones, doña Rosita se ha negado a abandonar su humilde vivienda, a pesar de vivir sin agua ni energía eléctrica.

“Hemos tratado de conseguir refugio, pero ella se niega a salir de su domicilio y no podemos obligarla”, dijo el entrevistado.

A decir del funcionario boqueño, el caso de la abuelita ya está en manos del DIF de Boca del Río, sin embargo, de manera recurrente se han hecho intentos por trasladarla a un sitio seguro a fin de que reciba la atención médica pertinente, pero pone resistencia e incluso, hasta ha llegado a correr al personal del sistema municipal.

“La señora tiene unas ulceras en las piernas que probablemente tienen años de evolución y se le estaban curando de manera diaria, pero hace unas semanas corrió al personal de su domicilio y no permite volver a entrar, esto no es nuevo, es un asunto que estamos atendiendo de hace mucho tiempo, se le ha llevado ropa, alimentos, medicamentos, se le han dado sus vueltas, pero ella misma por temporadas no acepta la ayuda”.

De acuerdo a versiones de los vecinos, no es la primera vez que la mujer denuncia haber sufrido de violencia sexual y que en otras ocasiones algunos hombres se meten a su casa para robarle lo poco que tiene.

Cabe mencionar que, hace unas semanas la comediante veracruzana Alejandra Rivera “La Jarocha” denunció en redes sociales sobre la presunta agresión sexual que sufrió doña Rosita en su vivienda el pasado mes de abril.

Y ante los reclamos de vecinos y cibernautas para que se haga justicia para esta persona adulta mayor, el DIF boqueño se acercó para brindar apoyo, pero de acuerdo a estas autoridades, la afectada no ha aceptado.

