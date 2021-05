Diana Santiago: defenderé sus causas y dignificaré sus derechos

La candidata por la diputación local del distrito XV, Diana Santiago Huesca aseguró que defenderá sus causas y dignificará sus derechos

Al reunirse con integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de Veracruz, la candidata a la diputación local por el distrito XV, Diana Santiago Huesca aseguró que será una voz efectiva en el sentido de poder defender sus causas y consolidar una dignificación a la aceptación humana y su respeto, así como el reconocimiento a sus derechos.

“Es muy importante conmemorar este día internacional para erradicar la homofobia, transfobia y bifobia, el cual representa un tema en el que me sumó completamente, como legisladora ese será mi compromiso, porque no debe ser una lucha ya que no es una guerra, esto debe ser alzar la voz para ser verdaderamente escuchados”, comentó la candidata de la coalición Morena, PT, PEVM.

Agregó que es prioritario garantizar la igualdad y el respeto en la sociedad, todas las comunidades y todos los sectores de la población, merecen ser atendidos y ser representados de igual manera.

Por ello se pronunció en revisar y retomar el análisis de la propuesta del matrimonio igualitario para Veracruz.

“Esperamos contar con su apoyo para hacer valer ese sentido de responsabilidad con el que deben contar de sus representantes populares, Veracruz debe progresar en ese sentido y debe hacerlo por amor a la humanidad, no podemos permitir que en la actualidad se siga juzgando, se siga discriminando y violentando los sectores de la población”, aseguró Diana Santiago.

También señaló la importante participación que a través de la educación se debe impulsar, ya que la educación y orientación sexual debe ser reforzada desde los niveles básicos escolares.

Esto sin dejar de lado el factor más importante, que representa la educación emanada desde el hogar, donde los valores y el respeto deben ser ideales fundamentales en los veracruzanos.

“Independientemente de lo que se tiene que hacer en la educación formal en cuanto a contenidos y programas en la escuela, considero que es primordialmente que son valores que deben emanar desde casa, desafortunadamente la moralidad debe ser resultado del ejemplo diario y la actitud aplicada en el respeto a la humanidad, sin importar su orientación sexual”, puntualizó.

Durante la reunión estuvieron presentes los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, la maestra Rosa María Hernández Espejo y la maestra Luz Baxzi García candidatas a la diputación federal por los distritos IV y XII respectivamente.

Así como el candidato a la diputación local por el distrito XIV, Fernando Arteaga Aponte y el candidato a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapara, quienes manifestaron su respaldo y trabajo de unidad por los derechos a la comunidad LGBTIQ+.

Ahí el organizador del evento Alain Jiménez, representante de la comunidad LGTIQ+ por Morena, agradeció la participación de todos y aseguró que juntos se logrará una verdadera transformación para Veracruz.

“Estamos comprometidos a brindar todo nuestro apoyo, porque sabemos que son la mejor opción para procurar el respeto y un verdadero trabajo honesto y transparente”, comentó.

