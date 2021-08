Día Internacional del Zurdo: jóvenes con esta condición enfrentan retos

El Día Internacional del Zurdo se celebra el 13 de agosto y pretende sensibilizar a las personas sobre la importancia de ser más empáticos y fraternos

Pese a que actualmente existe menos discriminación hacia las personas zurdas, lo cierto es que muchas de ellas siguen enfrentando retos como la falta de herramientas adecuadas que faciliten su vida cotidiana, pues casi todas ellas son diseñadas para individuos con habilidades diestras.

En el marco del Día Internacional del Zurdo, que se celebra cada 13 de agosto desde 1976, se pretende sensibilizar a las personas sobre la importancia de ser más empáticos y fraternos con este segmento social.

Karen Janeth Platas Oliver.

Rebeca Rojas Rivera tiene 14 años, estudia la secundaria y asegura que, aunque en algunos momentos de su vida se le complicaron algunas actividades como recortar o incluso, le cohibía el tomar asientos para personas zurdas en su escuela, nunca sintió que ello le afectara, pues gracias al apoyo de familia, maestros y compañeros, ha podido hacer su vida como cualquier persona, lo cual, la hace sentir muy satisfecha y feliz de ser como es, pues es una niña muy estudiosa y relacionada con su vida familiar.

“Ser zurda no me ha afectado tanto, ya que he recibido apoyo tanto de mis padres, maestros y compañeros. Lo que sí me costaba trabajo era recortar, pero con la práctica ya voy mejorando. En la escuela contaban con bancas para zurdos, aunque al principio me daba pena, después jalaba mi silla para todos lados. Para mí es algo natural, ya que no me han discriminado por eso”.

Por su parte, Karen Janeth Platas Olivera, de 16 años y estudiante de bachillerato, comentó que para ella sí fue complicado tomar sus clases pues en las escuelas en donde ella estudió no había pupitres para zurdos, además, las libretas tampoco están diseñadas para personas como ella, por lo que los espirales de sus cuadernos ha sido molestos, recortar o hacer sus láminas para exponer, pese a ello, Karen ha sido una alumna talentosa, pues se fue al viaje de la superación ciudadana en su escuela y ha sobresalido en sus materias en los niveles alcanzados.

Rebeca Rojas Rivera.

“Algunos de mis problemas por ser zurda son, por ejemplo, que los pupitres en las escuelas siempre están diseñados para personas diestras y, en mi caso, me costaba mucho trabajo escribir porque siempre tengo que doblar mi mano para poder hacerlo; igual, las libretas están diseñadas para personas diestras y los espirales me molestan mucho al escribir; también si hago algún trabajo con plumón o col lápiz igual me mancho toda la mano porque como voy escribiendo va pasando mi mano por donde ya escribí. Otra incomodidad es que me cuesta mucho trabajo recortar con las tijeras normales porque están diseñadas para las personas diestras”.

Retos de las personas zurdas

Según el artículo titulado: “Los zurdos viven de manera semejante a los discapacitados” de la Universidad de Guadalajara, señala que, aún en el mundo actual, el entorno y diversas herramientas sociales están diseñadas para las personas diestras, cuando casi el 15 por ciento de la población mundial es zurda, hecho que genera que este grupo social viva casi como una persona discapacitada, según explicó José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Clínicas de Salud Mental, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

El experto menciona en dicho texto que, ejemplo de ello lo son: La palanca y el interruptor para encender del automóvil, las sillas para escribir en las escuelas y el mouse de la computadora, entre otras herramientas son confeccionadas para diestros, es por ello que, cuando los zurdos las operan, corren mayor probabilidad de error y de sufrir un accidente y diversos estudios estiman que es probable que estas personas vivan cuatro años menos que los diestros.

Gutiérrez Rodríguez señala que ser zurdo no es un defecto, enfermedad o capricho de la persona, sino una diversa forma de ser del hombre.

Por su parte y, de acuerdo al boletín UNAM-DGCS-537 de dicha casa de estudios en 2016, reporta que, una de cada 10 personas es zurda y México tiene 13 millones de zurdos; así también, que los zurdos ocupan del 8 al 15% de la población y son las mujeres son menos proclives a la zurdera.

Ser zurdo no es un defecto

El Dr. Ishar Solís Sánchez, Neurólogo Clínico, expuso que, la población zurda utiliza preferentemente lado izquierdo de su cuerpo de una forma hábil, lo cual, en ningún momento debe ser visto como una enfermedad o un defecto, sino como una manifestación del fenotipo (La expresión corporal de la genética) y puede considerándose como un rasgo físico o conductual, por ello, es importante definir correctamente estas características.

En este sentido, explicó que las personas que usan preferentemente la mano derecha se les denomina: “diestras”, las que usan la mano izquierda son “siniestras”, mientras que las que usan indistintamente las dos manos o piernas son “ambidiestras”; así también, el galeno explicó que existen diferentes hipótesis sobre la causa de ser zurdo.

“Lo que sí tenemos claro que es una expresión corporal de la información genética (Entendámoslo como el software de una computadora) y la manifestación corporal (el hardware de la computadora), éstos van relacionadas principalmente a genes específicos que modifican la asimetría de los órganos, pero también interfieren factores individuales de los individuos como podrían ser la incapacidad de largo plazo para usar la mano derecha, teóricamente alto nivel de exposición a hormonas masculinas como la testosterona en estado prenatal podría predisponer al desarrollo de una persona zurda”.

El Dr. Ishar Solís Sánchez, Neurólogo Clínico. Foto: Javier Tello

El especialista en enfermedades neuromusculares detalló que la dominancia manual se ha estudiado en relación con una serie de habilidades cognitivas, perceptivas y motoras; al riesgo de enfermedades físicas, trastornos mentales y accidentes; preferencia ocupacional, estética y orientación sexual; a la neuroanatomía y la función.

Los estudios de capacidades sensoriales y motoras de las manos de sujetos lesionados indican que contrariamente a la opinión predominante donde se relaciona el lado dominante del cuerpo zurdo como las personas más inteligentes, capaces y creativas, éstas capacidades están presentes de manera diferente en los dos hemisferios cerebrales, teniendo a estar representadas focalmente en el hemisferio izquierdo pero representadas difusamente en el derecho.

Esta diferencia entre los hemisferios no sólo se encuentra para las funciones sensitivas o motoras de lado contrario, sino también para el mismo lado.

Finalmente, muchos expertos coinciden que ante la gran cantidad de personas zurdas es necesario seguir buscando condiciones de igualdad para este sector social y dejar de lado los tabúes y mitos sobre estas personas.

