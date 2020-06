Día del Padre en Veracruz, en el regreso a la “nueva normalidad”, sólo les permite operar en un 25 por ciento, lo cual evitará obtener una importante derrama económica.

Aunque habitualmente el “Día del Padre” suele ser una fecha importante en materia económica para el sector de alimentos y bebidas, este 2020 el panorama se vislumbra complicado a consecuencia de la pandemia del COVID-19, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella.

El entrevistado aseguró que el próximo fin de semana, en específico el domingo 21 de junio, esperan muy poca actividad económica, ante las limitantes de solo operar en un 25 por ciento, estipuladas dentro del regreso a la “nueva normalidad”.

Destacó que incluso en la actualidad, se tiene muy baja ocupación y únicamente los fines de semana, logran llegar al 20 por ciento.

“Por las condiciones actuales, esperamos una actividad inusual, es decir, esperamos muy poca actividad económica ese día, no como esperamos en otros años, nosotros tenemos las limitantes de operación al 25 por ciento, y a pesar de que tuviéramos un día extraordinario, que hay un repunte, se estará operando con esa limitante”, comentó.

Explicó que a la fecha, entre un 70 y 80 por ciento de los restaurantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río, ya reabrieron sus puertas, después de permanecer cerrados por casi dos meses.

Martínez Dordella, dijo que el resto de los restaurantes que no han podido abrir, se debe a que sus propietarios aún no ven un panorama económico seguro o quizás hicieron un convenio con sus arrendatarios y prefieren evitar pagar una renta completa, si no existen ganancias suficientes.

Explicó que mientras tanto, los restaurantes se encuentran en un proceso de ganar la confianza del cliente, siguiendo el protocolo de una mesa segura, para garantizar que están consumiendo sus alimentos en espacios seguros, cumpliendo con las reglas sanitarias.

