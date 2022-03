Detrás del miedo está el éxito: Maritza Ruiz

El camino del liderazgo es un camino permanente de construcción, de renovación, de experiencias, de fracasos y de estar dispuesto a siempre ver las cosas con una finalidad, porque tenemos que entender que nos pasan las situaciones para aprender algo y sacar lo mejor, afirmó la talentosa comunicadora veracruzana, Maritza Ruiz Mora, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En entrevista para El Dictamen reconoció que el camino no es fácil, pero no imposible, pues la actitud ante la vida, sobre todo, para convertir al miedo en su aliado, fueron claves para alcanzar el nivel de liderazgo con el que hoy cuenta.

“Es difícil, pero yo te puedo decir que, detrás del miedo, está lo interesante y lo bueno; en pocas palabras, detrás del miedo, está el éxito (…) Tenemos que entender que el miedo nos va a acompañar todo el tiempo porque es parte de la vida y tenemos que aprender a convivir con el miedo, hacerlo tu aliado y a caminar junto con él”, dijo la destacada comunicadora.

Maritza es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV) y cuenta con una amplia trayectoria en medios impresos, radio y televisión, en las que se desempeñó por más de 10 años con mucha pasión por su profesión, sin embargo, sus aspiraciones crecieron y la hicieron tomar decisiones que pudieran transformar su proyecto de vida para mejorar, sin embargo, reconoció que gracias a su formación académica y experiencia adquirida, pudo dar los siguientes pasos.

Asimismo, se dijo convencida que las oportunidades existen en cualquier lado, simplemente, hay que buscarlas, pues asegura que “El éxito es para quien lo busca y la riqueza y éxito para quien lo trabaja”, por lo que hay que cambiar la filosofía personal para encontrar esos sueños que tanto se añoran.

Con el tiempo, aún soltera, se va Nueva York en EEUU, donde estuvo cerca de cinco años, estudiando inglés y trabajando en áreas diferentes a su carrera: en un hotel y en una cafetería, lo cual, aunado a la barrera del idioma, le forjó el carácter para la toma de decisiones, poniendo a prueba sus capacidades y que más tarde le serviría en su desempeño como líder.

“También EEUU fue una gran escuela porque me enseñó a salir a adelante enfrentando muchas adversidades, porque cuando no conocer el idioma tienes que sorteártela, porque tienes una escuela que me ayudó a darme mucha seguridad y es ahí donde comienza a forjarse el liderazgo (…) Compites con gente de todo el mundo. Nueva York es una ciudad Cosmopolita, compites con gente de todo el mundo”.

Posteriormente, regresa a Veracruz y se integra a Petróleos Mexicanos (Pemex) en este puerto para desempeñarse en el área de Comunicación Organizacional por aproximadamente nueve y, aunque económicamente le iba mejor, se tuvo que aplicar nuevamente a horarios y con todos los retos que conlleva el ser, a la vez, madre y esposa.

En este tiempo, ella comienza a sentirse agobiada por el reducido tiempo que tenía para cumplir con todos sus roles y que el dinero no le alcanzaba, situación que le hizo “encender los foquitos” y tratar de buscar mejores condiciones para su vida familiar, emocional, profesional y económica.

Tiempo después y a invitación de una amiga, ingresa a una compañía mexicana con un proyecto de redes de mercadeo, el cual, en su momento fue desconocido para ella, pero motivada, lo aceptó con mucho compromiso e, incluyó en él, a su esposo Osiel Valdés, dejando su trabajo en el sindicato de la paraestatal y los medios de comunicación y en un año, comenzaron a ver resultados de éxito.

A la fecha, Ella y su esposo han viajado por varios estados del país y, a Argentina, por parte de la empresa de productos nutracéuticos, escalando a pasos agigantados.

“Lo dejé y hoy te puedo decir que me siento muy feliz, contenta, no satisfecha porque hacen falta más cosas, porque este negocio te da para crecer más, en todos los sentidos, porque hoy te puedo decir que, me estoy desarrollando profesionalmente, me va bien y no padezco en mi economía y tengo tiempo con mi familia, ya llegó un segundo hijo que antes era imposible y hay que seguirse capacitando y seguir creciendo en todos los sentidos.”

Hoy convertida en una líder de gran nivel, junto con su esposo, asegura que su vida dio un giro radical que la llevó a trascender en todas las aristas de su vida, pues ahora se siente más capaz, con más habilidades y empoderada.

