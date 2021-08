Detrás de mensajes colgados afuera del Hospital Regional hay “mano negra”

Detrás de las mantas colocadas la noche de este domingo por parte de enfermeras en contra de su lideresa Elizabeth Melquiades, por el otorgamiento de licencias, afuera del Hospital Regional de alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) hay mucha “mano negra” que aspira a ocupar el cargo sin ningún mérito, señalaron trabajadoras del nosocomio quienes, pidieron omitir su nombre.

El otro grupo de trabajadoras del nosocomio salió a la defensa de la lideresa y reveló que está realiza diversas acciones en apoyo al gremio, pero este asunto está más orientado a intereses personales con motivo del próximo período de reelección del secretariado general.

Esa manta la saca la gente que se quiere lanzar en una planilla contraria a la líder sindical, acusan. FOTO: Isaura Tapia

“Ella está haciendo todo lo posible porque salgan adelante las condiciones generales de trabajo que marcan un manual de riesgo en nosotros, pero, lo que yo sí puedo asegurar es que aquí hay mucha mano negra de la gente que no ha hecho nada por los compañeros y que ahorita quieren ser secretarios generales (…) Efectivamente, esa manta la saca la gente que se quiere lanzar en una planilla contraria a la líder sindical, lógicamente estas personas están aprovechando que ya en septiembre es la reelección de los líderes sindicales, de los secretarios en la sección 40”.

Y es que reconocieron que muchas de ellas han estado trabajando desde inicios de la pandemia por coronavirus en condiciones adversas, en donde en muchas ocasiones, tienen que invertir en sus propios equipos de protección personal e insumos para evitar contagios; así también, reconocieron que también se han otorgado permisos a personas que realmente han requerido de los mismos por atravesar cuadros graves de salud, tal es el caso de otra compañera quien actualmente padece cáncer de páncreas.

“Te puedo asegurar que, si no hay cubrebocas, si no hay las condiciones generales es por la administración y la dirección del hospital. En este momento la líder sindical se está reuniendo con el director, con el administrador y el jurídico. Ella está dando permisos a personas vulnerables, por ejemplo, hay una compañera que en febrero le detectaron un cáncer de páncreas y esa persona sí está de licencia con goce de sueldo porque está siendo sometida a quimioterapia. Están de licencia aquellas personas que están en este momento vulnerables”.

También admitieron que mucha gente que ya se fue de licencia y que gozó de más de 15 meses con goce de sueldo que, por ser grupo de riesgo, es decir, por padecer obesidad, por ser diabéticos o asmáticos, que ya tienen las dos vacunas y que deben retornar a sus labores, son los que no quieren trabajar ni quieren entrar al área Covid.

Aunado a ello, acusaron a la dirección del HRAEV y a la administración de estar desviando recurso humano, contratado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para áreas Covid hacia otras labores que no les corresponden, ya que estos médicos no quieren estar atendiendo a pacientes con SARS-COV-2 y han sido colocados en oficinas administrativas.

Detrás de mensajes colgados afuera del Hospital Regional hay “mano negra”

“Yo te sostengo esto: el director está usando los contratos INSABI para otras áreas. Los contratos INSABI son para que la gente entre a Covid como tiene el Instituto Nacional de la Nutrición, o sea yo contrato personas que no se van a quedar a trabajar en el hospital, que no los mezclo en otras áreas del hospital y los tengo exclusivamente en área Covid, pero son hijos de sus amigos, chamacos de escuelas privadas y que los tienen en áreas administrativas. Mucho médico general contratado por INSABI, especialistas contratados por INSABI, que no están entrando, o sea, no se están respetando muchas cosas y no todo es culpa de la líder sindical” afirmaron.

Cabe mencionar que las mantas colocadas por un grupo de enfermeras que entraron a trabajar en turno bajo protesta en las afueras del nosocomio ubicadas sobre la avenida 20 de Noviembre de este puerto durante la noche de este domingo, posteriormente fueron retiradas y en ella se reclamaba el otorgamiento de licencias con el respaldo de autoridades del HRAEV.

