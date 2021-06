Detienen a Jorge Comas por agredir a dos mujeres de la tercera edad

La tarde de este viernes fue detenido Jorge Comas, ídolo de los Tiburones Rojos del Veracruz en los años noventa, está señalado por agresiones y lesiones en agraviado de al menos dos mujeres de la tercera edad, con las que comparte condominio, se indica que hay más denuncias por sus actitudes.

Una de las denunciantes es la señora Sabrina Mariana, vecina del condominio Corsario, del municipio de Boca del Río, la que señaló que desde hace 6 meses ha sido víctima de abusos y maltratos por parte del ex futbolista.

Fue trasladado a la Policía Ministerial

La agraviada quien es una mujer de la tercera edad resultó golpeada por parte de Jorge Comas, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, así lo denunció y consta dentro de la carpeta de investigación iniciada.

Sánchez López narró que, en el condominio Corsario sólo viven mujeres con sus hijos y la vecina de la tercera edad; además de, Jorge Comas, a quien acusó de constantemente agredir con vocabulario misógino.

Lo grave sucedió la noche del pasado miércoles, cuando dos vecinas más llegaron al condominio, ambas de la tercera edad y fueron agredidas a golpes por el ex futbolista, quién se refugió en su departamento cuando la policía llegó.

Además de las agresiones, el ídolo venido a menos desde hace muchos años, también fue señalado de moroso, pues lleva 11 años que no paga el servicio de mantenimiento de la zona residencial donde viven.

Debido a ello y a sus excesos, se había enfrentado verbalmente con las demás habitantes del condominio, incluso con la persona de seguridad que contrataron las mujeres, pero en los últimos 2 días el reaccionó de manera violenta y las agredió físicamente.

“Nos dicen qué tiene 11 años viviendo ahí y nunca ha pagado mantenimiento por eso los de seguridad no nos duran, yo llegué hace 2 años con mis hijas, y siempre habíamos discutido con él porque bebe todas las noches y pone música muy alto, y hace dos días cuando yo venía llegando y me bajé del carro con mis dos hijas nos agarró a pedradas, tuve que correr para que mis hijas no les pegara una piedra y encerrarlas, ahorita ellas no están viviendo conmigo porque tengo miedo que les haga algo porque nos amenazó”, sentenció.

Detienen a Jorge Comas por agredir a dos mujeres de la tercera edad

Las mujeres afectadas señalaron que, en diversas ocasiones Jorge Comas ha presumido contar con privilegios ante las autoridades por ser un ex-futbolista famoso en Veracruz.

“Siempre que hace ruido, siempre que nos agrede verbalmente y esta vez que golpeó a la vecina, le hemos hablado a la policía, la policía llega y él se esconde, ya no puede entrar a su casa porque me dieron ninguna orden, por eso esta vez decidimos presentar la denuncia porque ya fue violencia física la que sufrimos”, dijo.

Jorge Comas llegó a los Tiburones Rojos del Veracruz en la temporada del 89-90, se volvió ídolo en la famosa “tiburomania”, que arrastraba miles de personas y que le dio para vivir como estrella, hasta mucho después de haberse retirado, sin embargo, desde hace años un problema claro de alcoholismo lo ha alejado de sus seres cercanos y amigos.

Luego de ser detenido fue llevado a la coordinación de la Policía Ministerial en Boca del Río y tendrá que ser presentado ante un Juez de Control, el que determinará las medidas cautelares, que podrían ser prisión preventiva y de acuerdo a los delitos que se le imputan.

