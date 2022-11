Detienen a extranjero por robo a notarios de Veracruz

Por lo menos ocho notarios públicos del estado de Veracruz fueron víctimas de robo, por parte de un ciudadano de origen extranjero, que ingresaba a las oficinas con intención de encontrar dinero en efectivo o cheques bancarios, informó el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Adolfo Montalvo Parroquín.



Resaltó que tras una serie de investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), les informaron que fue detenida una persona de origen extranjero, señalado cómo el presunto responsable de los robos a notarios públicos de Veracruz, actos delictivos que cometía desde hace una década.



En entrevista con el presidente del Colegio de Notarios, expuso el presunto delincuente ingresaba y buscaba en los cajones para llevarse el dinero o cheques, sin embargo en esas oficinas regularmente no hay efectivo.



“Esto ya lleva varios incidentes de los colegas y el modus operandi era similar, la verdad es que buscaba dinero en efectivo, buscaba cheques, era lo que regularmente buscaba, revolvían todo, pero no siempre tenía en el éxito que buscaba, afortunadamente”, explicó Montalvo Parroquín.



El presidente del Colegio de Notarios mencionó que la detención del presunto delincuente, lo reciben con agrado porque llevaba varios años cometiendo robos.



“Esto tiene más de 10 años que se inició, ese señor tengo entendido que se ha movido a otros estados, celebramos que ya se haya detenido, pero la verdad es que a lo largo de estos años ocho notarías se han visto afectadas”, comentó.



Refirió que según las autoridades encargadas de investigar les informaron que el ciudadano de origen extranjero no sólo cometía robos en Notarías Públicas de Veracruz, sino en otras entidades de la República Mexicana.



“Parece que sí, que es la misma persona, pero ya las autoridades se encargarán de determinar esto”, informó el presidente del Colegio de Notarios.

Te puede interesar:



FGE INFORMA DETENCIÓN DE CIUDADANO DE ORIGEN CUBANO



Con el título “Detenido e imputado presunto responsable de robo a notarías”, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado oficial que derivado de actos de investigación idóneos, pertinentes y suficientes, se obtuvo orden de aprehensión en contra de Yordel “N”de nacionalidad cubana, como presunto responsable del delito de robo agravado a notarías en el estado de Veracruz, misma que fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial.



“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, fue presentado en audiencia inicial ante el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, en donde se realizó la imputación, imponiendo el juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 370/2022”.



“Cabe hacer mención que el imputado está presuntamente relacionado con robos a notarías en otros estados. De esta manera, se refrenda el compromiso de cero impunidades, transformando así la procuración de justicia en Veracruz”.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ