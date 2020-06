Un ayudante de mecánico fue detenido por ciudadanos de la unidad habitacional El Coyol, luego de que robara con lujo de violencia a una mujer su bolso y teléfono celular, el sujeto intentó escapar y corrió hacia la zona deportiva conocida como “El Hoyo”, en donde finalmente fue sometido y amarrado.

Los hechos se registraron la tarde este lunes, cuando la agraviada caminaba sobre la lateral de la avenida J.B. Lobos, siendo sorprendida por el ladrón identificado como Alejandro O.L., de 23 años de edad, quien dijo ser ayudante de mecánico y que por no haber encontrado trabajo, se le hizo fácil robar a la persona.

La agraviada señaló que el sujeto estuvo a punto de arrastrarla y la amenazó cuando la robaba, “Si no sueltas el teléfono te va a cargar la chingada”, debido al miedo de no saber si estaba armado o no, ella lo dejó que se lo llevara, aunque luego de ser detenido le regresaron el mismo.

Con lo que no contaba el ladrón, era que algunos vecinos se percataron del robo y de inmediato comenzaron a perseguir al sujeto, que intentó esconderse en una cancha de fútbol ubicada en la zona conocida como El Hoyo, a unas cuadras en donde fue finalmente intervenido.

Finalmente al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal, los que aseguraron al sujeto y lo trasladaron a las instalaciones de la Coordinación en Playa Linda, para la responsabilidad que le resulte, los vecinos han señalado que la inseguridad y robos han aumentado en los últimos meses de pandemia.

