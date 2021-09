Detenida la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz

De acuerdo al Colectivo Solecito, que encabeza Lucía Díaz Genao, está detenida la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Veracruz, ante el déficit de fiscales que existe y un servicio pericial saturado.

“Las investigaciones siguen detenidas, hay una falta enorme de fiscales, no hay fiscales, el servicio pericial está saturado; hay un problema severo y hay que abordarlo. No podemos continuar con la simulación, hasta el momento no se ha resuelto ni un caso de desaparición; es más, no se cuenta ni con imputados”, comentó.

Te puede interesar:

Destacó que el estado tiene la obligación de regresarles a las familias a la persona desaparecida, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos.

Citó que desde el pasado 2008, el Colectivo Solecito tiene un listado de personas desaparecidas que aún no han sido localizados.

Familiares de personas desaparecidas que integran el Colectivo Solecito exigen a las autoridades estatales que resuelvan esta problemática y que sigan buscando a sus familiares desaparecidos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.