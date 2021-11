Detención de padres de Marlon “N” es un paso sustancial en el caso: Brujas del Mar

Tras la detención la madrugada de este sábado de Diana Elizabeth “N” y Jorge Ignacio “N”, padres de Marlon “N” presunto feminicida de Montserrat Bendimes Roldán, quien falleciera el pasado mes de abril a causa de la brutal golpiza que le propinó el hoy prófugo de la justicia.

La colectiva feminista Brujas del Mar consideró que este hecho es un paso importante y da un poco de luz en este caso, así lo externó su vocera, Arussi Unda Garza.

“Es un paso bastante sustancial y yo creo que da un poco de luz de que las autoridades ya están haciendo algo. Es bastante probable, a como yo lo veo, a que pudiera ser que se llegue a algún tipo de acuerdo o algo por el estilo en esta rendición de declaraciones en las que están los padres de Marlon a modo de que él sea detenido pronto”.

“Entonces, habrá que vigilar el proceso, ver cuáles son las próximas declaraciones de las autoridades y sí esperamos que muy pronto él esté siendo entregado a las autoridades, él se entregue o lo encuentren”, manifestó la feminista.

Asimismo, confió en que con la captura de la y el progenitor del agresor de Montse Bendimes, las investigaciones tomen mejor rumbo y en un tiempo no muy lejano se pueda dar con su paradero, pues ya se cumplen más de 200 días de este feminicidio.

La activista mencionó que aún se sabe muy poco de la detención de la mamá y del papá de Marlon “N”, así como del avance de las investigaciones, pues las autoridades están manejando todo con mucho hermetismo, lo cual, dijo que es comprensible, debido a lo delicado y al cumplimiento del debido proceso.

“Por tanto, no sabemos los delitos que se les imputan, sin embargo, se me hace bastante lógico porque era de dominio popular que estas personas ayudaron a la fuga de Marlon y algo que nosotras cuestionábamos justamente meses atrás fue que, tenemos entendido que, acorde a la ley, solamente tiene –por decirlo- ese privilegio, el esposo o esposa del presunto culpable en cuestión y no los padres” dijo Unda Garza.

La también fundadora de Brujas del Mar aseguró que familiares y amistades de Montse Bendimes seguirán contando con su respaldo y ellas se mantendrán en la exigencia social para pedir a las autoridades que se castigue con todo el peso de la ley a la y/o los responsables de este crimen e insistió en que esta captura da “luz” a este caso, que por casi seis meses se ha mantenido en la impunidad.

Y es que a poco más de seis meses de que aconteciera este fatal hecho, familiares y amistades siguen reclamando justicia, sin embargo, el agresor de Montse sigue en libertad.

No obstante, Arussi aseguró que se mantendrán vigilantes de este proceso y confió en que las autoridades harán lo propio para que estas acciones lleven a la pronta detención de Marlon “N”.

“Como te digo, yo creo que esto es un poco de luz en el caso, entonces, veamos cómo va prosperando en los próximos días, es decir, veamos, que no los suelten y ahí muere, pues el peor escenario sería que ya teniéndolos aquí detenidos, siendo parte de una investigación, eso se caiga, entonces, es lo que tenemos que vigilar”, concluyó Arussi Unda.

