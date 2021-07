Detectan a 143 pacientes con Hepatitis C en el estado de Veracruz

En lo que va del año se han detectado 143 pacientes con el Virus de la Hepatitis C (VHC) en diversos municipios del estado, entre ellos, un hombre de 100 años en la ciudad de Tlacotalpan, lo cual debe ser un punto de alerta para las autoridades de los ayuntamientos a fin de coordinar acciones con el sector salud y realizar pruebas de tamizajes que permitan detectar a un mayor número de personas para que reciban un tratamiento oportuno, señaló la doctora María Teresa Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV).

En el marco del día mundial de la Hepatitis, que se celebra cada 28 de julio en honor al natalicio del Dr. Baruch Blumberg, científico ganador del Premio Nobel por su descubrimiento del virus de la hepatitis B, la creación de la prueba diagnóstica y la vacuna para combatir este mal; la especialista destacó la importancia de que los gobierno tomen acciones conjuntas para concientizar a la población que la hepatitis es curable si se detecta y atiende a tiempo.

Se detectaron 50 nuevos pacientes en el mes de julio.

Consideró que los tamizajes deberían ser a diario en puntos de atención para la ciudadanía, pues en el sector salud se cuenta con la clínica que ella encabeza y los tamizajes son gratuitos, efectivos y rápidos; además, de detectarse este padecimiento en algún paciente, se le otorgará el tratamiento inmediato sin costo.

“Hoy detectaron un señor de 100 años de Tlacotalpan e imagínate esa persona a cuánta gente no ha contaminado”, aseveró la experta.

Recordó que existen varios tipos de hepatitis, tales como: el tipo A que se contagia vía oral-fecal; la B que es a través de la relación sexual, como el VIH, es decir, por sangre contaminada y fluidos; la C a través de sangre contaminada; la D es un virión (la partícula vírica) que si no hay hepatitis B no se contagia la D; mientras que el tipo E es la que se presenta en mujeres embarazadas por la vía ora-fecal y en este caso puede producir la muerte.

“Todas se detectan con un tamizaje y este es a través de una gotita de sangre. Aquí lo importante es que haya tamizajes en más lugares (…) sobre todo que los ayuntamientos comiencen ya a pedir sus tamizajes”.

Lamentó que en los municipios de Veracruz y Boca del Río no se hayan interesado por hacer pruebas masivas, pese a las invitaciones, tal como lo hizo la ciudad de Tlacotalpan o Coatzacoalcos en donde se tamizaron 2 mil 445 habitantes; así también, se hicieron pruebas en: Paso del Macho, San Andrés Tuxtla, haciendo un total de 5 mil tamizajes.

“Se detectaron 50 nuevos pacientes en un mes (julio), en un tamizaje intensivo en esas ciudades (…) En el puerto de Veracruz hemos tamizado en la Universidad Veracruzana, en la facultad de Medicina y el HRAEV, en lo que va del año, como 7 mil tamizajes (…) en el puerto de Veracruz hemos encontrado nuevos, como unos 20 (…) En Veracruz la media es de 50 años del VHC”.

Finalmente, la doctora Guzmán Terrones recomendó a las personas a acercarse a los centros de seguridad social como IMSS o ISSSTE en donde podrán programar sus tamizajes o bien, acudir a la Clínica de Hepatitis C del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz ubicada en el consultorio 11 de esta sede de la avenida 20 de noviembre de este puerto diariamente, en horario matutino, sin necesidad de ir en ayuno y sin costo.

