Detectan 93 descargas de aguas al mar en zona conurbada de Veracruz

Tras un censo que realizó el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, fueron detectadas 210 descargas de aguas al mar, en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, dijo el director de PNSAV, Christopher González Baca.

El entrevistado aseguró que dicho censo se realizó a petición del consejo asesor del PNSAV, mismo que inició hace dos años y que este 2022, ya fue concluido.

Ahí el personal del PNSAV, recorrió 75 kilómetros de playas, y se pudieron documentar 210 puntos de descargas, que debería de ser pluviales, pero no ocurre así, al detectarse las salida de aguas contaminantes, en 93 casos.

“Como tal lo que nosotros hicimos ante la solicitud del consejo asesor hace dos años, fue un censo de los puntos de descargas de aguas, básicamente lo que se hizo compañeros del parque, fue recorrer 75 kilómetros a pie, bicicleta, en kayak, tomando fotos y geo referenciando los puntos de descargas, se localizaron 210 puntos de descargas, que son bastante de los cuales en teoría los 210 tendrían que ser pluviales, pero hubo 93 específicamente que no tenían agua pluvial, eso es un tema importante que se está trabajando con el consejo asesor, y ya se puso también en un comité de playas limpias y se está trabajando con las instituciones e incluso con la comunidad”, comentó.

El entrevistado dijo que resulta difícil detectar la fuente de origen de dichas descargas de aguas negras, que podrían provenir quizás de hoteles, restaurantes, talleres mecánicos, e incluso casas, que no están ubicadas en la zona de playas.

“La verdad es que la fuente es muy difícil de identificar porque lo que tenemos es un drenaje pluvial que está teniendo agua de no la mejor calidad, si podrían ser hoteles, pero también podría ser en tu casa, o sea desafortunadamente una persona construye una casa y el albañil sin tener conocimiento conecta el drenaje séptico al pluvial que está afuera y entonces va no solo de una fuente sino de varias, hemos encontrado salidas de aceites que podrían ser derivados de talleres mecánicos, de restaurantes, que no necesariamente es del restaurante sino que sacan la charola, y la tiran al drenaje, así que las fuentes son muy difíciles de identificar, no por eso dejamos de trabajar”, comentó.

Detalló que con esta información se está en el proceso de realizar las denuncias pertinentes, donde la idea es que se trabaje en cada uno de los puntos, al identificar la fuente de contaminación para solucionar la contaminación al mar.

“Se está denunciando precisamente, ya uno de los puntos se atendió, ya se identificó la fuente, se trabajó con el municipio en noviembre del año pasado, en Veracruz y se solucionó eso, se clausuró, es que estaba funcionando mal un drenaje de algunas colonias que iba a un cárcamo y la planta de tratamiento no estaba funcionando como debía y a partir de una visita que se hizo, se actuó con el ayuntamiento, era del Grupo MAS”, comentó.

El entrevistado descartó que esto no significa que las plantas de tratamiento no estén funcionando al 100 por ciento, sino que existen algunas deficiencias, en este caso en específico era el tubo que estaba conectado al cárcamo de bombeo, que no estaba funcionando parcialmente.

Este censo se acaba de concluir y se empezarán a presentar las denuncias correspondientes, siendo solo una de las 210, las que se han concretado y se ha procedido a la clausura del lugar, y la solución del problema.

Las denuncias se presentarán ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

