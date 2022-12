Después de tres meses, Brenda Canché tiene a su bebé

Después de tres meses, Brenda Canché Castañeda tiene a su bebé en brazos, aunque el temor y angustia de que le sea nuevamente arrebatado está latente, ya que su ex suegra y ex pareja siguen en libertad pese a la denuncia ante la Fiscalía General del Estado que recae sobre ellos.

“Ella está como si nada y su hijo viven cerca de mi casa me da miedo salir con mi hijo y me hagan algo, que por querer quitarme a mi hijo me pase algo sería horrible que ahora que lo tengo me lo quieran quitar (…) voy a estar a gusto cuando estás personas estén en la cárcel”.

Brenda Canché, reiteró que en las investigaciones de su caso han habido muchas inconsistencias, ya que desde que intento poner la denuncia por sustracción de menores hubo negativas.

La afectada, mencionó que su hijo sigue registrado legalmente como hijo de su ex suegra, por lo que el paso a seguir es la anulación del acta de nacimiento y registrarlo de nueva cuenta.

Te puede interesar:

“Todavía tengo que ir a los juzgados, tienen que anular el acta, siguen muchas cosas todavía para que lo pueda registrar”.

Señaló que una vez realizadas las pruebas de ADN, la Fiscalía agilizó las acciones necesarias para que su bebé le fuera entregado, ya que seguía bajo el resguardo del DIF municipal de Boca del Río.

“Me estudiaron me analizaron la psicóloga me mandaron con el médico legista para comprobar que había tenido a mi hijo y todo eso está bien”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ