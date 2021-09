Despierta Karla, quien fue agredida a martillazos por Ernesto “N”

Tras casi 15 días de permanecer internada luego de ser agredida a martillazos por su ex pareja, la joven Karla, la originaria de Cosamaloapan, despertó y su madre lo llama de forma “milagrosa”.

La señora Corey, fue quien en sus redes sociales agradeció las oraciones y las vibras, además de la atención médica que se le dio a la joven.

Karla Guadalupe, fue agredida el pasado lunes 30 de agosto, por su ex pareja de nombre Ernesto, quién al parecer la mantenía bajo amenaza y la agredió con el fin de acabar con su vida.

Ella logró el milagro con su recuperación, tras 15 días internada en el hospital Regional de Alta Especialidad de este puerto.

Este es el mensaje que compartió su madre la señora Corey Pulido Granda, sobre la recuperación de su hija.

“Los milagros existen

Gracias por todas sus

Oraciones y ayudas

Demostrarnos tanto amor sus cadenas de orqcion isieron q mi machita regresara de ese

Sueño grqcias padre celestial virgencita de Guadalupe

Virgecita de juquila toda mi fam q no descansaron dios nos dio esta oportunidad de vida y el regional dedes director

Sirujamo doctores pasante enfermera trabajo social no tengo con q pagar esta alegria de tener a mi hija otra vez con migo y q me diga mamá dios no me alcansa la vida para agradeserte nunca me soltare de tu mano siempre estaremos orando y creyendo en ti padresito”.

Aún falta la detención de Ernesto, el agresor de Karla, a la cual dio por fallecida tras golpearla a martillazos en el cuarto o casa donde ella vivía en la colonia Zaragoza de esta ciudad.

La agresión se dio con un martillo, las heridas fueron en la cabeza y diversas partes del cuerpo, luego con engaños el responsable huyó diciéndoles a los vecinos que “estaba matando ratones”.

