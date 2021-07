La joven Karla Romay Murga está desaparecida desde el pasado día 25, cuando asistió con otros amigos a un centro nocturno ubicado en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz. Desde ese entonces su familia sólo sabe que abordó un taxi pero no llegó a su destino; por lo cual a través de redes sociales y antes las autoridades denunciaron su desaparición e iniciaron una campaña para tratar de localizarla.

Karla tiene 18 años de edad y la última vez que fue vista fue el pasado 25 de julio, cuando salía del centro nocturno La Factoría, ubicado en la avenida General Prim y la calle Virgilio Uribe de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Desparece joven porteña, abordó un taxi y no llegó a casa

De acuerdo a lo que ha dado a conocer su familia, es que los testigos señalan que abordó un taxi para retirarse a su domicilio; sin embargo no llegó, originando la preocupación desde ese momento de sus amigos y cercanos.

Te puede interesar:

“Ya 3 días sin ti, ya no se ni que decir ni como pedir que las personas que saben de ti me digan donde esta. Le pido a Dios todos los días y a cada momento por ti que te proteja, te cuide y nos de la dicha de volver a verte los tiempos de Dios son perfectos, esperare con la fe en el corazón, hasta encontrarte no dejamos de buscarte te amamos Karla Romay Murga te amamos tus familiares te esperamos”, es parte de los mensajes que escribieron los familiares y que se compartieron en redes sociales.

Desparece joven porteña, abordó un taxi y no llegó a casa

También ya denunciaron ante las autoridades correspondientes de la comisión Estatal de búsqueda en donde también se ponen a disposición los números telefónicos 22 94 81 66 23 o al 22 95 53 22 28 para cualquier información.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.