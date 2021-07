Desmiente PC de Medellín presencia de cocodrilos en ríos Jamapa y Cotaxtla

A la fecha, la dirección de Protección Civil en Medellín de Bravo no ha recibido reportes de personas que hayan detectado la presencia de lagartos y cocodrilos en las cercanías de los ríos Jamapa y Cotaxtla que convergen con dicha municipalidad y que pongan en riesgo la integridad de la población que habita en la zona, manifestó el titular del área, Gerardo Fernández Nava.

Cuestionado por imágenes que se viralizaran a través de redes sociales en donde se decía que algunos saurópsidos y aligátores rondarían en los alrededores de Medellín de Bravo, el funcionario expuso que dichas capturas podrían ser de otras partes y no estarían relacionadas a ese municipio.

“Sólo sabemos de imágenes que se están compartiendo en las redes sociales de lagartos y cocodrilos que se dicen que andan en los ríos que atraviesan el municipio, pero reportes como tal no; lo que sí es que están causando alarma entre la gente”.

Al respecto, lamentó que este tipo de publicaciones estén generando desinformación y sobresalto entre la ciudadanía, sobre todo, después de que, en el estado circunvecino de Tamaulipas, una mujer fuera devorada por un cocodrilo, mientras lavaba ropa en una laguna.

“Hay preocupación entre las personas porque ya conocemos en reciente caso de una mujer que fue devorada por un espécimen en el estado de Tamaulipas y queremos pedirle a la población que sean más específicos y que nos reporten realmente para que tomemos acciones, las imágenes podrían no ser ni de aquí, he visto un par de fotos y no he reconocido la zona”.

De la misma forma, Fernández Nava exhortó a las y los habitantes de las zonas aledañas a que, en caso de detectar la presencia de alguna especie de estos reptiles, lo reporten al 911 o al número de teléfono 2299 554774 a fin de que autoridades de Protección Civil ejecuten las acciones pertinentes.

Igualmente, el director de PC medellinense invitó a la población a no replicar este tipo de información o imágenes si no es de un sitio oficial o se verifique la veracidad de la publicación.

“Les pedimos que no difundan en redes sociales cosas, sin que se tenga la certeza. Si han visto estos animales y consideren que sea riesgoso para los pobladores, les pedimos que se comuniquen con las autoridades correspondientes. En este caso, estamos para atenderlos”, finalizó.

