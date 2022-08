Deslave en la Riviera Veracruzana, afecta casa, urbano y estructura

Una vivienda, un camión de pasajeros y parte de la estructura urbana de la zona de la Riviera Veracruzana, sufrió afectaciones por un deslave provocado por una mala planeación y por la lluvia que cayó durante la madrugada de este martes.

Las afectaciones se dieron en la carretera federal Boca del Río – Antón Lizardo, a la altura de la Riviera Veracruzana, en donde se ubica una construcción de una empresa, la cual al parecer, no tomó en cuenta las lluvias y durante la madrugada las obras que realizaban, provocaron la inundación y afectaciones.

La vivienda afectada es de la señora Concepción Romero Porteña de 69 años de edad, misma que apenas pudo salir al darse cuenta de la inundación, sólo pudo llevarse la ropa que llevaba puesta, pues sus pertenencias se quedaron, además aseveró que nunca le había pasado algo así.

“Toda mi vida he vivido aquí y nunca había pasado nada así, sólo escuché una voz que me hablaba, y salgo y miro que se está inundando y era yo la inundada, y ya no podía salir con el agua arriba de la rodilla, casi a la cintura y empezó a entrar y entrar y cuando yo me quedé todavía pasmada dije: ¡Ay señor! esto no me puede estar pasando a mí, cuando veo el refrigerador tirado porque el agua lo levanto, las sillas que son pesadas igual”, señaló la agraviada.

El deslave y socavón provocó que un poste de telefonía cayera, y que los cables estorbaran la vialidad, esto redujo los carriles a sólo uno, el de baja velocidad; fue ahí que al pasar un camión urbano de la ruta Boca del Río o “Boqueño” con número económico 821, cayó al hueco.

Autoridades del municipio de Alvarado, como Protección Civil, arribaron al sitio y realizaron las diligencias por estos hechos, en los cuales se clausuró la obra, se acordonó y se abanderó la zona para evitar más situaciones de riesgo.

