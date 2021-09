Descartan desabasto de frutas y verduras por afectaciones del huracán Grace en Veracruz

Locatarios del Mercado Hidalgo de esta ciudad descartan el desabasto de frutas y verduras luego de las afectaciones que dejó el huracán Grace en territorio veracruzano.

El líder de los comerciantes del Mercado Hidalgo, Juan Sacramento, aseguró que la distribución de frutas y verduras se ha realizado de manera normal y no existe ningún atraso, ni mucho menos desabasto de estos productos.

Por ello, se descarta que se hay registrado un incremento en el precio de las frutas y verduras de manera reciente. Esto luego de que alrededor de 200 mil hectáreas de cultivos diversos se vieron dañados por el paso del fenómeno meteorológico el pasado 21 de agosto en la zona norte de la entidad.

“Hasta el momento no me reportan ni reducción ni desabasto ni incrementos; o sea que no afectó de forma significativa los daños en los cultivos en Veracruz”, comentó.

Mientras que las ventas en esta central de abastos, se mantienen a la baja; atribuyéndole a que todavía hay muchas escuelas que continúan con clases a distancia lo que no ha permitido reactivar la economía en todos los sentidos.

“Las ventas siguen bajas porque sabemos que no el 100 por ciento de asistencia presencial de las clases, es un 20 por ciento a la mejor, en algunos casos el 30 y bueno esto no se reflejó en las ventas y bueno no es lo que quisiéramos”, concluyó.

