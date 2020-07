Descartado realizar “misas en coche” en Veracruz. Este tipo de iniciativas, únicamente invitan a promover una vida de confort, y la fe, implica sacrificio.

Luego de cuatro meses sin ceremonias ni limosnas, la iglesia católica de Veracruz, descartó la celebración de misas en coche, similar a estados como Hidalgo.

Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz, aseguró que este tipo de iniciativas, únicamente invitan a promover una vida de confort.

“Yo creo que la iniciativa pastoral no tiene que confundirse con la improvisación pastoral, a veces son improvisaciones que por modalidad, y que no nos lleva a crear esa vida comunitaria, sino dentro de una cultura del confort”, comentó.

Misas en Veracruz no se realizarán en coche

Citó como ejemplo la película para adultos, titulada “La Locura Americana”, que le tocó estudiarla, donde se promovía una vida de confort.

“Hubo una película, clasificación C, hace muchos años, me tocó estudiarla, por eso la vimos, la locura americana, no le estoy haciendo propaganda, sin embargo, era ese confort, todo había desde el coche, hasta la misa, es por promover ese confort”, comentó.

Destacó que la vida de fe, implica sacrificio, renuncia y buscar la unidad.

“Qué fácil es estar en misa en tu coche, con clima, agradable verdad y ver que los que no tienen coche, no tienen acceso a eso”, comentó.

Por ello, Díaz Mendoza, agregó “hay que analizar un poquito esas improvisaciones pastorales y esas iniciativas un poquito no muy buenas, se descarta aquí en Veracruz, por el señor obispo”, concluyó.

