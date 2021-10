Descarta Rocío Nahle gasolinazos o incrementos al servicio de energía eléctrica.

La Secretaría de Energía aseguró que en el actual gobierno de México no existen ni gasolinazos ni impactos en el servicio de energía eléctrica, pese a los diversos ajustes mensuales que solicita la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en torno a este energético, confirmó la titular del área, Norma Rocío Nahle García.

Agregó que, ante esta petición realizada cada mes por parte de la paraestatal, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la Secretaría de Energía (SENER) revisan la tasa requerida y se hace una contrapropuesta que permita que un beneficio para las y los usuarios y mantenerse en los índices inflacionarios, sin que ello cause alguna afectación en la economía de las familias.

“CFE nos solicita un incremento cada mes. Nosotros hacemos la revisión y la instrucción que tenemos es que no puede estar por arriba de la inflación, entonces, con la Comisión Reguladora de Energía se revisan cada mes (..) De hecho el mes pasado, en lugar de traer un aumento, nosotros a la CFE le dimos un decremento con base a los estándares productivos que ellos traen. Seguramente este mes, que lo vamos a revisar, vamos a ver, pero no hay un impacto. Aquí no ha habido gasolinazos, no ha habido impactos en la electricidad”, explicó la funcionaria.

En torno a las quejas de usuarios sobre cortes por no cumplir con el pago inmediato en la fecha marcada en el recibo y de que algunos de estos llegan de manera mensual y otros bimestrales, Nahle García comentó que ello depende de cada región y de su servicio básico de comercialización de la CFE.

Te puede interesar

En otros temas, la titular de la SENER comentó que, el proceso de selección del nuevo líder sindical de Pemex es competencia exclusiva de las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm).

Al respecto, recordó que, en días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la plataforma electrónica que permitirá a los trabajadores emitir su voto para nombrar al sustituto de Carlos Romero Deschamps, se encuentra lista.

Descarta Rocío Nahle gasolinazos o incrementos al servicio de energía eléctrica

Finalmente, Rocío Nahle indicó que la selección del nuevo dirigente del sindicato de Pemex deberá quedar resuelva este mismo año.

“Es un tema de ellos, ellos lo tienen que resolver y va a ser a través del voto secreto electrónico”, subrayó la entrevistada.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.