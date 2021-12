Luego de varios meses del regreso escolar presencial, la directora general del DIF Municipal de Veracruz, Yamileth Herrera Díaz, descartó que al momento se hayan presentado casos de contagios de Covid-19 en los 14 Centros Asistencial Infantil Comunitario (CAIC) y los 10 Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) pertenecientes a este organismo asistencial.

Mencionó que, desde el retorno escolar marcado con fecha 30 de agosto pasado, se mantienen en modelo híbrido, es decir, el 50% de las infancias acuden de manera física y el otro 50% permanece tomando sus clases desde casa, esto de común acuerdo con mamás y papás.

“El regreso a clases fue muy óptimo, no tuvimos ningún contagio durante estos meses que llevamos. De hecho, para el 16 de este mes vienen ya las vacaciones. Ya se había abierto el tema para que ya haya de manera presencial, pero no obligamos a que todos se presentaran. Ya van todos los días a clases, no se ha presentado toda la población, pero ha sido decisión de los papás, ahorita no los estamos obligando, seguimos trabajando de manera híbrida”.

Asimismo, la funcionaria confió en que, a partir del siguiente año, la niñez que toma sus clases a distancia se irá reincorporando de manera paulatina, pues las madres y los padres están conscientes de los cuidados implementados en las aulas y con el personal docente y administrativo y que, a la fecha, nadie ha salido contagiado por coronavirus.

“En enero ya estamos programando que estemos recibiendo más. Ni maestras, ni alumnos, ni personal de apoyo, ni un solo contagio. En todos están asistiendo desde el regreso a clases” dijo Herrera Díaz.

Descarta DIF municipal contagios de Covid-19 en estancias infantiles

Por su parte, la directora general del DIF porteño dio a conocer que los robos en los CAIC de esta ciudad han ido a la baja y, pese a que vivieron algunos incidentes, previo al retorno escolar presencial se atendió y, al momento, no se ha presentado ninguno más.

“Ya disminuyeron. La realidad, como la mayoría de las escuelas públicas, tuvimos por ahí algunos incidentes, realmente todo antes del regreso a clases de previó, se preparó y al día de hoy no hemos tenido ningún robo”, finalizó.

