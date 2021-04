Desabasto de medicamentos oncológicos afecta a niños con cáncer del Hospital Infantil de Veracruz

Madres de niños que padecen distintos tipos de cáncer y que son atendidos en el Hospital Infantil de Veracruz reportan una vez más el desabasto de medicamentos oncológicos requeridos para las quimioterapias de sus hijos.

Aseguran que este desabasto persiste desde el pasado mes de octubre. Los medicamentos oncológicos que hacen falta son principalmente Metotrexate y Puritinol, además del Carboplatino entre otras sustancias, de esta forma lo informó Yunuet Segovia, madre de uno de los pequeños que son atendidos en ese hospital.

“Los doctores como tal hacen su labor metiendo sus requerimientos para poder hacerles saber a la secretaria de Salud que no hay medicamento y la respuesta es que no hay medicamento, que hay desabasto y que no hay fecha, etc”, dijo.

Yunuet Segovia asegura que el desabasto en medicamentos oncológicos es a nivel nacional. Señala además que la única manera en la que han obtenido estos medicamentos es gracias a las fundaciones y asociaciones de ayuda a niños con cáncer que han hecho incansables esfuerzos para reunir las medicinas y evitar que suspendan sus respectivos tratamientos.

Cabe señalar que el costo de estos medicamentos rondan de los 800 hasta los más de 2 mil pesos; por lo que para la familias es complicado acceder a ellos.

“Pero si hay desabasto y llegan pocas piezas, incrementa el precio a veces triplican su costo”, señaló.

A pesar del apoyo de las fundaciones, hay menores que han tenido que reprogramar sus quimioterapias a falta de estos medicamentos oncológicos; por lo anterior, piden a las autoridades de salud que atiendan de forma urgente el desabasto de medicamentos contra el cáncer en el Hospital General de Veracruz.

