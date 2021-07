Desabasto de medicamento oncológico complica la salud del pequeño Iker

Recientes estudios revelaron que el pequeño Iker Alexandro, de siete años y con diagnóstico de Linfoma de Hodgkin (cáncer del tejido linfático), sufrió un proceso de metástasis en su médula ósea, por lo cual, requerirá de un trasplante, aunque previo a ello, necesitará llevar un tratamiento puntual de quimioterapia, informó la madre del menor, Yunuén Yazmín Segovia García.

La mamá afectada por el problema de desabasto de medicina oncológica en el Hospital Infantil de Veracruz hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a que se resuelvan de una vez por todas esta situación, pues la vida de muchos infantes, como el caso de su hijo, penden de un hilo.

“Iker, la semana pasada se hizo un estudio en México, donde revela que tiene metástasis en la médula ósea y el doctor nos comentó que ahorita lo que se puede hacer es un trasplante de médula ósea, pero, para llegar a eso, tenemos que darle tratamiento de aproximadamente de dos a tres meses con quimioterapia para reducir la metástasis y poder acceder al trasplante”, explicó en entrevista.

Agregó que afortunadamente ha podido completar los tratamientos de su niño gracias a asociaciones como AMANC, Jarochotón, Meraki y Nariz Roja; sin embargo, el gobierno de Veracruz prácticamente se ha desentendido de su deber de velar por la salud de la niñez veracruzana que padece cáncer, lo cual, es insostenible.

La señora Yunuén se dio preocupada porque no se le ve fin a este conflicto y su hijo requiere con urgencia de sus quimioterapias para poder acceder al trasplante de médula ósea que necesita para seguir con vida.

“Ya era de urgencia que tenían que aplicarle el martes la quimio, no estuvo completa la quimioterapia, tuvieron que intervenir asociaciones para que pudiera aplicársele el día de ayer (7 de julio) pero por parte del gobierno no vemos nada. Iker tiene que regresar en 15 días para la quimio y ¿si no está? No va a servir de nada, no vamos a llegar al trasplante de médula ósea y él se va a ir a cuidados paliativos (…) Si no recibe el tratamiento a tiempo, se irá a cuidados paliativos y esperar nada más a que él fallezca”.

El caso de Iker, en la mesa de diálogo con Insabi en México

La afligida madre informó que el pasado miércoles 7 de julio acudió con un grupo de madres veracruzanas de niños con cáncer a la ciudad de México, en donde se reunieron con autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para darles a conocer sus peticiones y también se aprovechó para exponer la dura situación por la que atraviesa Iker Alexander y, ofrecerles ellas, una propuesta a dichas autoridades para solucionar momentáneamente el problema del niño.

“Les dimos una opción de por qué no ellos como Insabi no pedían prestado el medicamento al Issste o al IMSS para poder tener a tiempo el tratamiento de Iker (…) Eso fue lo que expusimos nosotros porque ellos no tenían ni una solución, solamente que el niño esperara hasta que llegara el medicamento (…) Dijeron que sí, se firmó una minuta, entonces, veremos en los próximos días si es que llega”.

Pares y madres de niños con cáncer cumplirán 10 días de plantón. FOTO: Alina Krauss

Recordó que los medicamentos para el tratamiento de quimioterapia como Carboplatino, Etopósido o Mesna superaban hasta hace poco los 28 mil pesos y gracias a la asociación Meraki pudieron obtenerla en el año 2020.

Dijo que su niño fue diagnosticado desde abril del 2018 y desde entonces a la fecha, se atiende en el hospital Infantil de Veracruz, lapso de tiempo en el que ha sido una constante la escasez de medicamentos oncológicos.

Desabasto de medicamento oncológico complica la salud del pequeño Iker

“Se ha atendido desde ese tiempo aquí, tristemente, desde ese tiempo ha hecho falta quimioterapia para él. En ese entonces era la Dacarbazina, luego fue el Carboplatino, el Etopósido y así sucesivamente”.

En sus períodos de crisis, Iker suele tener dolores en su espalda derivado de la metástasis en la médula ósea y su tratamiento es a base de analgésicos para aminorar el malestar.

Actualmente, Iker se encuentra internado en el 5to piso en la cama 22 y requiere de manera urgente: dos piezas de vinorelbina 10 mg y dos piezas de gemcitabina 1 gramo.

