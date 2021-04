Denuncian retención en el Hospital San Francisco

-Personal del nosocomio privado se negaría a aclarar presunto cobro indebido

Personal del Hospital San Francisco de este puerto mantiene retenidas en sus instalaciones a dos personas, denunció Adán Galindo luego de que, desde hace varias horas, están solicitando a autoridades del nosocomio una explicación de la elevada cuenta que pretenden cobrarles por el servicio, sin que, al momento, nadie les dé la cara; por el contrario, están recibiendo amenazas de parte del abogado del lugar de que si no pagan van a proceder en su contra.

Al respecto, Adán Galindo indicó que se trata de una arbitrariedad toda vez que no se niegan a pagar, por el contrario, pidieron hablar con algún responsable y sólo recibieron estas agresiones; no obstante, dijo que se trata de un delito, pues están privando a sus familiares de la libertad.

“A mi suegra la operan de un tumor, tiene siete días internada en el San Francisco, en el hospital. Todos los días pedimos estados de cuenta. Al cuarto día –después de la operación- íbamos como 20 mil pesos más o menos. Del sábado al lunes, subió 20 mil pesos y hoy subió 10 mil pesos más, o sea, un día más 10 mil. Chequeamos todo el estado de cuenta y nos pusieron como 100 jeringas, ningún ser humano puede resistir esas jeringas, de principio. Son muchas cosas, hay más de 15 mil pesos ahí que se están cobrando. De hecho, uno de los jefes de ahí. Uno que se encarga de doctores o enfermeras me dice: sí, está desproporcionado, o sea, no está bien esto”

Pese a las explicaciones por parte de ellos, su suegra y su esposa están como rehenes en la sede hospitalaria ubicada en la calle Paseo José Martí N° 544, del fraccionamiento Reforma sin respuesta y bajo un trato déspota por parte de la responsable de cajas y la omisión de los directivos.

Te puede interesar:

“Fuimos a cajas y les dijimos: ‘necesitamos hablar con la o el responsable del hospital’. Esto te estoy hablando que fue hace dos horas y no nos han atendido. Hace aproximadamente media hora le dijimos a la gente de ahí, grabado y todo: ‘si no nos atienden nos vamos a retirar’ –eso dijo mi esposa- Y mi suegra no tiene por qué estar esperando algo si no nos quieren cobrar”.

Al momento, la suegra de Adán se mantiene en la planta baja del hospital en una silla de ruedas, con las incomodidades de una persona recién operada y no les resuelven, pero tampoco los dejan salir; por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan ante esta arbitrariedad, pues ellos consideran que el cobro es indebido.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.