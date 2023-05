A través de las redes sociales una madre denunció que la niñera y capitana del restaurante Mamá Gallina sucursal Zona Norte no hicieron nada para ayudar a un menor que estaba siendo acosado sexualmente en el área de juegos.

Señaló que sus hijos entraron al área de juegos del restaurante cuando el menor de ellos regresó para decirle que había sido tocado indebidamente en los glúteos por otro niño.

“Mi hijo menor llegó con cara de asustado y me dice mamá hay un niño que me está agarrando mis nal…tas y yo ya les he enseñado que son partes íntimas y no se tocan”, se lee en la publicación.

Acusó que le comentó a la niñera sobre la situación y ésta hizo caso omiso y dejó que el menor agresor siguiera jugando.

Denuncian que trabajadoras de restaurante de Veracruz encubrieron caso de acoso infantil

Te puede interesar:Alumnas del Cbtis 79 protestan contra casos de acoso sexual

Ante esto, pidió hablar con la Capitana, pero ésta también le restó importancia al problema y volvió a victimizar al menor, alegando que era “un juego de niños”.

Resulta que la mamá del niño agresor también era trabajadora del lugar y era hija de la capitana.

“Ella llegó gritándome y obviamente yo no me quedé callada y empezó a callarme y a manotearme”, denunció.

La capitana intervino y trató de calmar a las mujeres quiénes se encontraban en medio de una acalorada discusión, posterior a esto se disculpó y la madre de la víctima regresó a la mesa con sus hijos mientras las trabajadoras le ponían mala cara y se burlaban de la situación.

“Se imaginan si hubiera sido el niño de otro cliente que hacen? pero como fue de ellos mismos hasta mal te tratan y se cubren entre ellos”, apuntó.

Por su parte, el restaurante se disculpó por lo sucedido en un comunicado que difundieron en sus redes sociales y aseguraron que están trabajando en dicho caso para que no se repita una situación similar.

Denuncian que trabajadoras de restaurante de Veracruz encubrieron caso de acoso infantil

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.