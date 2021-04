Denuncian negligencia médica en asilo del puerto de Veracruz

Familiares de una mujer que falleció en el asilo del DIF de Veracruz acusan negligencia médica; por pandemia les habían prohibido las visitas al lugar

Veracruz, Ver.- Diversas irregularidades y negligencias médicas han sido denunciadas por familiares de un adulto mayor recién fallecido en el asilo del DIF de Veracruz, ubicado en la colonia Antillas.

Las visitas al asilo estaban prohibidas

María Fernanda Trujillo Ocampo, médico de profesión y familiar de Enriqueta Ocampo Martínez, fallecida el martes por la noche, relató que desde que inició la pandemia se prohibió a los familiares visitar a los adultos mayores en el asilo, por cuestiones de sanidad, algo que consideraron apropiado.

Desde esa fecha sólo podían ver a su familiar de lejos, en la última visita, este martes 27 de abril, a su hijo le informaron que se encontraba bien de salud, sólo con unas pequeñas llagas en las rodillas, pero cerca de las 7 de la noche le marcaron para decirle que había fallecido de un presunto infarto.

Familiares, asombrados y molestos tras noticia de la muerte de Enriqueta

Los enfermeros se comunicaron con el médico tratante y titular del asilo, a quien identifican como José Alberto Vázquez Aguilar, quien les dice que se presentará a realizar los trámites correspondientes hasta el siguiente día, ocasionando la molestia de los familiares, quienes, tras la presión, lograron que acudiera al asilo para firmar el certificado de defunción y así entregar el cuerpo a la funeraria.

“Una de las enfermeras, que me pidió pues no dar su nombre por temor a que la corran, me dijo que no hay expediente y cuando le entreguen a su familiar no se quede con lo del infarto y por favor revísela, me dan a mi abuela y lo primero que hago es revisarla, la espalda, las rodillas, los tobillos y la entrepierna con llagas, muy muy mal, me dice que tenía 3 días prácticamente agonizando, nunca se nos informó a los familiares, su hijo fue el mismo día y nunca le dijeron nada”, acusó.

Expuso que le fue informado que la señora Enriqueta tenía ya 15 días sin caminar y no quería comer, por lo que señaló el médico debió informar a la familia de la situación para que ellos decidieran si sería trasladada a un hospital para una atención a detalle.

Según las bitácoras que les mostraron, esto inició el día 11 de abril, además, otros adultos mayores ya podían recibir visitas de su familiares, situación que a ellos nunca les informaron.

Denuncian negligencia médica en asilo del puerto de Veracruz

“Sí me preocupa mucho lo que me externan las enfermeras y personal de ahí, diciéndome que no es la única que está en esa situación, que ellas prácticamente ya no saben qué hacer, que ya están desesperadas, y saber que hay más abuelitos que están en esa situación y que pueden fallecer el día de mañana”, subrayó.

