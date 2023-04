La joven Jessica, presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la muerte de su gatita Shooky, que falleció a consecuencia de una presunta negligencia médica.

Shooky era una gatita de siete meses que tuvo que ser dormida a consecuencia de una esterilización mal realizada en la veterinaria que se ubica en la avenida Manuel Nieto esquina calle 10 en el municipio de Boca del Río.

Larissa, su dueña, explicó que acudió a dicha veterinaria para que le realizaran está operación, sin embargo, al momento de operarla hubo una presunta negligencia y el médico veterinario confundió los conductos de la vejiga que conecta a los riñones y los suturo impidiendo el paso de orina adecuadamente.

Esto ocasionó que el estómago de la gatita se llenará de líquido y debido a esto dejo de comer, por lo que la llevo de nueva cuenta al veterinario para practicarle estudios, al obtener la respuesta de que era algo normal, Larissa decidió llevarse a su mascota a otra veterinaria para que verificarán su estado de salud, comprobando la gravedad de su situación.

Denuncian negligencia en veterinaria de Veracruz

“El doctor le hace los mismos estudios frente mío, y no era un ligero sangrado todo el abdomen de mi gatito estaba lleno de líquidos, cuando le hacen una función para ver que es ese líquido, pues se encuentran que ella estaba literal llena de orina, todo su interior estaba lleno de orina, le hacen exámenes, ven que tiene falla renal, por lo cual no pueden operar en ese mismo momento para arreglar el error que hizo el primer veterinario, esperan una noche para poder estabilizarla, la dializan para que pueda esa falla renal no provocar una muerte en el momento de que ellos la puedan intervenir dentro de ella, así que se esperan hasta el día de ayer martes para que puedan operar, me dicen que es una cirugía de alto riesgo que lo más probable es que fallezca”, relató.

Larissa, dijo que su intención es evitar que más mascotas mueran por una negligencia médica, por lo que busca que los responsables de la muerte de su gatita reciban un castigo.

