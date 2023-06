Denuncian ingenieros que INAH pone trabas para para rehabilitar Centro Histórico de Veracruz

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, Sergio Aguilar Rivera, señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pone trabas a inversionistas que pretenden invertir, construir o rehabilitar edificios ubicados en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.



En entrevista, Aguilar Rivera consideró que el INAH exige requisitos para construir o rehabilitar inmuebles en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, los cuales calificó como innecesarios.



“Ustedes saben muy bien que como está la situación ahorita el inversionista es muy cauto en cuanto a hacer las inversiones porque son inversiones bastante fuertes y finalmente si tienen dos o tres trabas los desanima y optan por lo que ha pasado ahorita, que muchos edificios están totalmente abandonados, en ruinas”, subrayó.



El ingeniero civil puso como ejemplo la suspensión de la obra del Café El Alba por parte del INAH, donde no se realizaron modificaciones al inmueble y se cumplió con lo que establece el Reglamento del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz y, sin embargo, se colocaron sellos.

Además, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz aseguró que se realizó un estudio previo sobre los trabajos a ejecutar en ese inmueble.

“Se hizo la rehabilitación de este edificio que finalmente estuvo abandonado mucho tiempo, nosotros hicimos el estudio previo para lo que había que hacer, si usted se fija el edificio está tal cual, solamente se hizo la restauración, se le quitaron los azulejos de fachada que están prohibidos en el Reglamento del Centro Histórico, pero en lo demás todo es mantenimiento”, insistió.



Sergio Aguilar Rivera comentó que los inversionistas de El Alba realizaron una inversión fuerte en la restauración de una parte del inmueble donde pretenden abrir un restaurante, ahí en Zamora y Lerdo esquina con J. J. Herrera.



Sin embargo, Aguilar Rivera refirió que el INAH les hizo la observación de que se debe demoler una marquesina y un alero.



“Si nosotros nos remontamos, desde que se construyó el edificio en los años sesenta, se hizo tal cual, finalmente no estamos haciendo obra diferente, es un edificio que se hizo en su momento, es un edificio que no ha sufrido modificación alguna y nos piden como requisito o dentro de las peticiones, porque en cuanto a reglamento no lo encontramos todavía, el hecho de que tenemos que demoler marquesina, aleros”, finalizó.

