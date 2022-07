Denuncian fuga de aguas negras y drenajes azolvados en la colonia Remes  

Ya suman dos meses de que vecinos de la colonia Remes de esta ciudad, han solicitado la reparación de una fuga de aguas negras a la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB) y a la fecha han sido ignorados, soportando los malos olores y los criaderos de mosquitos a causa del estancamiento del agua.

La señora Inocencia Rojas, aseguró que la problemática inició con la fuga de agua, debido a que se rompió la tubería que tiene más de 50 años de antigüedad.

La solicitud de los vecinos es que acuda una brigada de CAB y compongan esta fuga que afecta a 25 familias que habitan el callejón Lázaro Cárdenas de la colonia Remes del municipio de Boca del Río.

La entrevistada que es una de las afectadas, aseguró que esta problemática se ha agravado durante el periodo de lluvias.

A pesar de que los trabajadores del CAB, ya han acudido varias veces, la situación persiste, pues solo argumentan que se requieren hacer otros trabajos, con otro tipo de maquinaria porque estar muy profundo el hundimiento y que solos no pueden escarbar.

Aunado que existen drenajes azolvados, que provocan los olores fétidos en todo el lugar.

“Es una pestilencia como el callejón está muy angosto y muy chiquito, huele horrible, no podemos ni comer y tenemos que estar encerrados y con este calor, hablamos y hablamos y no nos hacen caso, y como vamos a estar así con pura agua sucia en la calle, una señora ya se calló y se lastimó porque quiso brincar y no le dieron las piernas”, comentó.

La señora agregó que “yo tengo ese problema frente a mi casa y pasan los carros y salpican”.

