Denuncian fosa común con 3 mil cuerpos sin identificar en Veracruz

El Colectivo Solecito denunció que existe una fosa común en un panteón del puerto de Veracruz donde se encuentran los restos de más de 3 mil personas sin identificar, y lo más grave es que no se tienen ni siquiera los registros básicos de los cuerpos a su llegada, para que sus familiares puedan identificarlos, dijo Lucía de los Ángeles Díaz Genao, presidenta de dicho colectivo.

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, presidenta de Colectivo Solecito.

“En las fosas comunes te imaginas cuantas personas que ahorita estamos buscando, están en las fosas comunes, nosotros tenemos detectados aquí, tres mil y pico de cuerpos sin identidad ni nada, claro que los está buscando su familia, por supuesto que sí”, comentó.

Agregó que “tengo detectado con un documento oficial de más de tres mil cuerpos, tengo el documento oficial, yo no estoy inventando”.

Estos 3 mil cuerpos están en calidad de desconocidos y es obvio que hay familias que los están buscando en algún lugar.

Explicó que, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se acostumbraba que se disponía de las fosas comunes y no se decía nada.

Mientras que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no quedaron cifras de desaparecidos.

Detalló que, en Nogales, se están realizando algunas gestiones para que sean exploradas las fosas comunes de los panteones.

Incluso se utilizará un mecanismo de identificación forense nacional.

Lo ideal es que esto ocurriera en el puerto de Veracruz, donde existe una saturación impresionante en las fosas comunes.

“Quisiéramos que empezarán en Veracruz, porqué Veracruz, tiene un rezago enorme y una saturación terribles, el problema es que esa recuperación va a ser masiva necesita un trabajo gigantesco, peritos, lugar de resguardo, genética, esa recuperación va a ser finalmente la manera de que logren encontrar a su familiar”, comentó.

La entrevistada se negó a revelar por cuestiones de seguridad en qué panteón está ubicada esa fosa de 3 mil cuerpos sin identificar, pero su ubicación es el puerto de Veracruz.

Detalló que el desorden que existe en el forense de Veracruz, tiene dimensiones pavorosas, porque no se llevan los registros, mucho menos se realizaba los protocolos básicos tras la llegada de un cuerpo, es decir, no se tomaban huellas, y si tomaban la foto, no las archivaban.

“Esos restos son simplemente producto de las negligencias y omisiones, los tiraban ahí para quitarlos de en medio y eso es imperdonable”, concluyó.

