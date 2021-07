Denuncian el uso de animales para ritos en playa de Antón Lizardo

La asociación de protección al medio ambiente Earth Mission dio a conocer sobre el reciente rescate de un pato canadiense en la zona de palapas de las playas de Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado, el cual, tras un presunto ritual esotérico fue arrojado a la basura.

Rescatan pato canadiense

Al respecto, el presidente de dicho organismo no gubernamental, Sergio Armando González, explicó que acudieron al lugar para el rescate de este animal luego de recibir algunos reportes ciudadanos, en donde se halló a esta ave con sus alas recortadas, un poco deshidratado y diversos listones colgados, mismos que le impedían volar, por lo que, ya se encuentra bajo su resguardo y en buenas condiciones; así también, denunció el continuo hallazgo de gallinas, las cuales con frecuencia aparecen decapitadas por la zona de costa, al parecer para los mismos fines.

#EarthMission dio a conocer sobre el reciente rescate de un pato canadiense en la zona de palapas de las playas de #AntónLizardo, perteneciente al municipio de Alvarado, el cual, tras un presunto ritual esotérico fue arrojado a la basura #Veracruz #Rescate pic.twitter.com/NcvlJzC5Kk — El Dictamen (@ElDictamen) July 29, 2021

“Lo cual para nosotros fue muy raro porque no es la temporada de migración de los patos canadienses en este momento. Fuimos por él y desafortunadamente sí era un patito que había sido utilizado para un ritual, aquí es muy común, matan muchas gallinas, matan animales y pues a este patito de vida silvestre le habían amarrado varios listones a las alas, le cortaron las plumas para que no pudiera volar (…) estos listones son “rezos” que le amarran al animalito y lo dejan a su suerte para que muera y es un sacrificio el que se ofrece”.

Detalló que una vez en resguardado, procedieron a retirarle todos los listones, se reportó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a fin de que se ubique en alguna Unidad de Manejo Ambiental (UMA), de lo contrario, les daría a ellos el depósito temporal y calculan que podría permanecer bajo su cuidado durante aproximadamente un año en que le crezcan sus plumas, para poder reintegrarlo a su hábitat.

Igualmente, el activista mencionó que estas prácticas ya se están volviendo habituales en la zona, lo cual es condenable, toda vez que, los únicos afectados son los animalitos que ofrecen en sacrificio, por lo que se debe poner un alto a estas agresiones contra la fauna.

“Si tantas ganas tienen de que sus dioses o sus espíritus los escuche, por qué no se mochan un dedo en lugar de estar matando animales, porque a lado del pato, había una gallina sin cabeza y aquí a cada rato están arrojando gallinas sin cabeza en toda la playa, entonces, yo no entiendo por qué la gente llega a este grado de crueldad con los animales y si tanto quieren el milagrito por qué no se sacrifican ellos en lugar de hacerlo con un inocente”.

Por su parte, Sergio Armando González expuso que de manera constante reciben reportes ciudadanos de algunas especies silvestres que aparecen cerca de sus viviendas, al interior o en las carreteras, tal como aconteció hace unos días, en donde también se hizo el rescate de dos boas, una chirrionera en la zona y una boa imperator, las cuales fueron a asistir.

Denuncian el uso de animales para ritos en playa de Antón Lizardo

“La identificación estuvo muy complicada, es el primer registro que tenemos en la zona de su especie, estaba en un jardín de una residencia y ya después de verificar con varias personas especialistas en serpientes, la especie más parecida o cercana al ejemplar que se encontró es una (…) le llaman “culebra rayada”.

Finalmente, hizo un llamado a las personas a ser más sensibles con estas especies y recordar que la raza humana ha invadido gran parte de su hábitat.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.