Denuncian el mal estado de los postes de CFE en Veracruz 

El Movimiento Renovador Democrático, a cargo de Marco Antonio Moncayo Parra, denunció que los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sufren un grave deterioro y representan un peligro para la población, debido a que además tienen un sobrepeso de cables de otros servicios.

El entrevistado denunció de manera pública esta problemática para exigir a los representantes de la paraestatal la sustitución de esas estructuras, en especial ahora que se aproxima la temporada de huracanes y los vientos podrían terminar por colapsar esas columnas.

Algunos de los postes en estado más crítico son aquellos con las varillas de fuera y fracturas en la base, daños que muchas veces han sido ocasionados por accidentes vehiculares, aunque muchos otros simplemente están en pésimas condiciones por sus años de antigüedad y falta de mantenimiento.

“Porque la estructura que tiene la CFE está deteriorada, las redes no van a aguantar, porque el cobre con el aluminio no es combinación y cambiaron el aluminio por el cobre, la segunda son los transformadores que están caducos y obviamente no aguantan un cambio de temperatura o un norte y están a punto de caerse porque están viejos, y la tercera que es muy agravante que son los posters”, comentó.

La posibilidad de que se registre algún accidente en la vía pública, está latente debido a que los postes de la CFE, están muy viejos ante una clara falta de mantenimiento y que se podría agravar con las fuertes tormentas que se están registrando en la ciudad.

Destacó que se tiene documentado con fotografías, los postes que están en mal estado en la ciudad, mismo que será entregado a la Secretaría de Energía, al Senado de la República, con un comunicado donde los harán responsables de cualquier accidente que se registre.

Explicó que cuando se cae un poste no lo repara la CFE, únicamente lo rehabilita y pese a su mal estado, empresas de comunicación, cuelgan sus cables.

Citó como ejemplo el accidente que se registró donde un trabajador de una televisora de cable, perdió la vida al tocar un cable de alta tensión, debido a que los cables están todos revueltos y representan un riesgo para las personas que laboran en este tipo de trabajos.

“Seguimos con el estudio de la infraestructura que tiene la comisión federal, hemos adherido aquí más de 70 postes deteriorados, pero ahorita la situación más agravante es de que la época ciclónica”, concluyó.

