Denuncian despidos y malos manejos en el Acuario de Veracruz

Desde que se hizo el cambio en la administración del Acuario de Veracruz, uno de los más importantes en América Latina, las quejas y presuntos abusos no han parado, despidos masivos, malos manejos y el fin de programas propios de un acuario, incluso, el despido de una mujer embarazada, denuncian empleados.

Este jueves nuevamente los empelados dieron a conocer a través de redes su sentir, porque siguen las anomalías y supuesto acoso laboral, tales como la reducción salarial que les habrían notificado recientemente, situación que reprueban.

Lo peor que le pudo pasar al Acuario de Veracruz tiene nombre y apellido: Carlos Alfredo Lugo Oropeza. Detrás de este personaje recae toda la desgracia en la que está sumergido este importante recinto de investigación y conservación, bueno, que alguna vez lo fue, pues para el sólo importa el dinero, acusaron.

Se la ha pasado acusando a todas las administraciones anteriores de saqueadores, cuando el único saqueador ha sido él, despidiendo a empleados que nada más no eran de su agrado, sin importarle antigüedad, experiencia, ni nada.

Acaso no recuerdan como se atrevió a despedir a una mujer embarazada, al menos eso fue el inicio del terror que ha infundido en todos sus trabajadores.

Presuntamente a Carlos Alfredo no le importa nada, por muchos años los empleados se dedicaron a hacer de este lugar el más importante de Latinoamérica, de la mano de un gran director como lo fue Armando Fernández Rangel, pero a Carlos Lugo nada de eso le ha importado, sólo quiere dinero y más dinero.

Explotando al máximo a sus empleados, muchos en la actualidad están desempeñando actividades que deberían de hacer 2 o 3 personas, todo por el mismo sueldo, que además desde inicios de septiembre advirtió que ya sólo pagaría 13 días por quincena, “porque no hay dinero”, pero claro que lo hay para no tocar su sueldo o el del gerente.

Y agregan: Carlos de por sí traía un “excelente historial” tras su paso por lugares como la Cruz Roja, con su gran cúmulo de demandas por acoso.

¿Ya le habrá llegado su nueva demanda? Porque éste despidió a 12 personas en un mes, dándoles mucho menos de lo que les correspondía por todos sus años de trabajo.

Repito, no le importa nada, por años, el Acuario de Veracruz se destacó por sus programas de rescate animal, a él no le interesan, sólo quiere lo que le deje dinero, si por él fuera, vendería los animales por pieza. Ni qué decir de los programas educativos, todos tenían un sentido social, todo se acabó, nada le redituaba dinero. Para él, la pandemia por el Covid-19 fue su mejor oportunidad para despedir a todos los empleados que no le eran necesarios.

¿Acaso su objetivo es saquear por completo el Acuario de Veracruz y venderlo al mejor postor? Gracias Carlos Alfredo Lugo Oropeza, acabaste con uno de los mejores lugares turísticos que tiene el estado de Veracruz, relata el escrito de os inconformes.

