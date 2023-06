Desesperada, una madre de familia recurrió a las redes sociales para denunciar que un alumno de la secundaria ETI No.1 de Veracruz, agredió con un cutter y un encendedor a su hijo.

Señaló que los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 2:30 pm, cuando uno de sus compañeros aprovechó la hora libre que tenían para quemar un cutter con un encendedor y agredirlo entre la nuca y la yugular.

Acusó a otros estudiantes que estuvieron presentes durante el ataque de burlarse de él y continuar lastimándolo en la quemadura de 2do grado que tenía, en lugar de ayudarlo.

Dijo que no es la primera vez que agreden a su hijo en las instalaciones de dicho recinto educativo, pues en una ocasión lo agarraron a patadas y una maestra se burló de la situación en vez de auxiliarlo.

Denuncian caso de Bullying en la ETI No.1 de Veracruz

“Al pasar esto yo al finalizar mi jornada laboral llego y me percato de la situación y es donde mi hijo me cuenta otras situaciones que han pasado dentro de la escuela y el personal docente no hace nada”.

Denunció que otros compañeros han amenazado con golpearlo sin expulsan al niño que lo lastima por diversión y que el director le ha mencionado que no puede ponerle especial atención a un alumno, pues son más de 400 en la institución.

“Eso me alarmó ya que de los 400 alumnos mi hijo fue el único lesionado”.

La mujer teme por la integridad de su hijo porque sabe que muchos casos de bullying terminan mal, por tal motivo, pide a las autoridades escolares seriedad en el caso.

